ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Наситена делова програма на АГРА, ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ 2026
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:27Коментари (0)243
©
11-о издание на АГРА, ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ събира науката и практиката в поредица от семинари, конференции, дискусии, презентации и кръгли маси. От 17 до 21 февруари, в рамките на форума ще се проведат информационни срещи, посветени на бъдещето на българското вино, финансирането на земеделските стопанства чрез знания и иновации, биологичното земеделие и добавената стойност в сектора. Акцент са темите за климата, почвеното здраве, продуктите за растителна защита, въглеродното земеделие и търговията с въглеродни кредити.

В програмата са включени национални срещи на земеделски производители от специализирани асоциации и браншови съюзи. Серия от събития са свързани с представяне на научни разработки, привличане и обучение на кадри за агроиндустрията. Със специален интерес се очакват Х националната конференция за развитие на българското биологично земеделие, както и научно‑практическа конференция за хранително‑вкусовата индустрия. Ще бъдат представени застрахователни решения за земеделския сектор, както и инициативи за опазване на старите местни сортове и породи чрез изграждане на мрежи.

Всички зали на Конгресния център са заети със събития от деловата програма през целия период на мегафорума за земеделие, вино и храни. Вечерите са посветени на официалните церемонии по награждаване на иновативните и върхови постижения в земеделието, винопроизводството и хранителната индустрия.

На 18 февруари от 17:30 часа в зала "Пловдив“ на Конгресния център ще бъдат наградени победителите в Международния дегустационен конкурс ВИНАРИЯ 2026. Тържествената церемония е финалният етап от надпреварата, в която участие вземат десетки винопроизводители от страната и чужбина.

На следващия ден, 19 февруари, от 17:30 часа в зала "Пловдив“ ще се проведе награждаването на победителите в Конкурса за иновации. Специализираното жури вече обработва заявките за участие в десет раздела. Най-авангардните разработки на АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026 ще бъдат обявени на събитието.

Конкурсът "Изборът на потребителя“ за ФУДТЕХ и ВИНАРИЯ е сред най-очакваните от изложителите на мегафорума. В него посетителите определят призьорите, като оценяват качествата на експонатите. Тяхната безпристрастна оценка ще стане известна на 20 февруари в 17:30 часа в зала "Пловдив“.


Още по темата: общо новини по темата: 6
12.02.2026 Дионисиево шествие възвестява началото на ВИНАРИЯ 2026
10.02.2026 Близо 200 проби участват в Международния дегустационен конкурс за вина и спиртни напитки ВИНАРИЯ 2026
09.02.2026 ФУДТЕХ 2026 – мястото, където вкусът води
03.02.2026 Plovdiv Fair Street Food Fest в града под тепетата
27.01.2026 33-тото издание на Винария 2026 разкрива тенденциите във винарската индустрия – от новите сортове грозде и технологии до най-добрите вина в света
13.01.2026 АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026 превръщат Пловдив в център на агросектора в
Европа






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Оставиха в ареста софиянците, нахлули с оръжие в магазин в Пловди...
15:00 / 13.02.2026
Тези са двамата, арестувани за въоръжения грабеж в Пловдив
14:15 / 13.02.2026
Отчуждават два имота в "Южен" за развръзките на пробива под гарат...
11:21 / 13.02.2026
Двама непълнолетни не успяха да изгледат дербито на Пловдив на жи...
10:22 / 13.02.2026
Един от най-големите идва на Античния театър в Пловдив
10:12 / 13.02.2026
В Пловдив търсят главен счетоводител за 1078 евро бруто
09:37 / 13.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
12:21 / 12.02.2026
Единият от мъртвите: За нас местните казваха, че мутри са окупирали планината
Единият от мъртвите: За нас местните казваха, че мутри са окупирали планината
21:32 / 11.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
14:39 / 12.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Делото Епстийн
Купа на България сезон 2025/2026
Досиетата "Титюков"
Строят най-големия завод за барут в Европа на терена на ВМЗ Сопот
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: