Напредва нареждането на гредите в сградата на Хуманитарната гимназия, информира читателите на Plovdiv24.bg кметът на район "Централен" Георги Стаменов.



От пристигането на специалната доставка от Австрия преди две седмици до настоящия момент са монтирани гредите между първия и втория етаж. Там вече е наредено и дюшемето. Монтира се шахматно, за да е сигурно, че конструкцията е издържлива и безопасна. Работи се дори в почивните дни събота и неделя, разказа Стаменов.



По план, до края на настоящата седмица трябва да бъдат наредени гредите между втория и третия етаж и да се монтира дюшемето. След това същата процедура предстои за последното ниво. Дървеният материал е достатъчен, уверява районният кмет. Самите греди са изработени от бял смърч. Дълги са по 7,2 и по 7,4 метра, като всяка тежи по 170 килограма. С тях се прави носещата конструкция на подовете в сградата, върху която се монтира самото дървено дюшеме.



След като приключи нивото между трети и четвърти етаж строителите от "ВДХ" АД ще започнат работа по отопление, вентилация и климатизация (ОВК) на сградата. Системата е изцяло нова и лятото ще охлажда, а зимата ще отоплява всички помещения. Ще се монтират конвектори, но не и климатици, защото сградата е паметник на културата.



Елементите в част "Електро" са готови на 99%. До края на седмицата трябва да се пуснат магистралните електроповоди и след 20-тина дни да е готова цялата инсталация, която ще се пуска стая по стая. След завършването на този етап от проекта ще се прави шпакловка и боядисване и чак накрая ще се монтират вратите на стаите.



Стаменов се въздържа да посочи срок за завършване на обекта, респективно - кога ще бъде възстановен учебния процес в сградата.