|Наредиха гредите и дюшемето на първото ниво в Хуманитарната гимназия
От пристигането на специалната доставка от Австрия преди две седмици до настоящия момент са монтирани гредите между първия и втория етаж. Там вече е наредено и дюшемето. Монтира се шахматно, за да е сигурно, че конструкцията е издържлива и безопасна. Работи се дори в почивните дни събота и неделя, разказа Стаменов.
По план, до края на настоящата седмица трябва да бъдат наредени гредите между втория и третия етаж и да се монтира дюшемето. След това същата процедура предстои за последното ниво. Дървеният материал е достатъчен, уверява районният кмет. Самите греди са изработени от бял смърч. Дълги са по 7,2 и по 7,4 метра, като всяка тежи по 170 килограма. С тях се прави носещата конструкция на подовете в сградата, върху която се монтира самото дървено дюшеме.
След като приключи нивото между трети и четвърти етаж строителите от "ВДХ" АД ще започнат работа по отопление, вентилация и климатизация (ОВК) на сградата. Системата е изцяло нова и лятото ще охлажда, а зимата ще отоплява всички помещения. Ще се монтират конвектори, но не и климатици, защото сградата е паметник на културата.
Елементите в част "Електро" са готови на 99%. До края на седмицата трябва да се пуснат магистралните електроповоди и след 20-тина дни да е готова цялата инсталация, която ще се пуска стая по стая. След завършването на този етап от проекта ще се прави шпакловка и боядисване и чак накрая ще се монтират вратите на стаите.
Стаменов се въздържа да посочи срок за завършване на обекта, респективно - кога ще бъде възстановен учебния процес в сградата.
