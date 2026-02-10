Направиха списък с улиците, които имат нужда от кърпене

© Plovdiv24.bg Администрацията на район "Южен" e изготвила списък с улиците, които имат нужда от запълване на дупки, съобщи кметът Атанас Кунчев.



Той разясни, че е наясно с проблемните участъци, поръчал е материалът за запълването им, а фирмата, спечелила обществената поръчка, чака добро метеорологично време, за да започне работа.



"Трябва ни няколко последователни дни хубаво време и температури над 10 градуса. Наясно сме с проблемите. Не е само улицата пред хипермаркет "Рила" и ул."Братя Бъкстон".



По думите му непрекъснато на различни места се отворят нови дупки, което е наложило този списък.