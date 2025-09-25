ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нападнаха пловдивчанка, взеха й чанта с пари, документи и банкови карти
При организираното издирване съвместно с колегите им от РУ-Раковски, служителите влезли в дирите на 29-годишен криминално проявен мъж. Част от отнетите от него вещи са намерени и приобщени към образуваното досъдебно производство. Документирането му продължава под наблюдение на прокуратурата.
