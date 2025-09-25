Нападнаха пловдивчанка, взеха й чанта с пари, документи и банкови карти

© Автор на грабеж бе установен и задържан след незабавни действия на криминалисти от ОД МВР Пловдив. Работата започнала във Второ РУ по сигнал от жителка на областния град, че около 22.15 ч. във вторник, в района на кръстовището между бул. "Руски“ и ул. "Христо Г. Данов“ насила й била издърпана чанта с пари, лични документи и банкови карти.



При организираното издирване съвместно с колегите им от РУ-Раковски, служителите влезли в дирите на 29-годишен криминално проявен мъж. Част от отнетите от него вещи са намерени и приобщени към образуваното досъдебно производство. Документирането му продължава под наблюдение на прокуратурата.