© виж галерията Дългочаканият светофар на бул."Пещерско шосе" при в близост до магазина Lidl трябва да заработи в началото на месец декември, сподели кметът на район "Западен" Тони Стойчева.



По думите й строително-монтажните дейности трябва да приключат до първите дни на последния месец на годината и след това светофарната уредба да започне да функционира.



Тя подчерта, че от началото на мандата й като кмет на района се занимава по случая и е щастлива, че гражданите и пешеходците ще могат спокойно да преминават през участъка и левия завой към магазина вече ще е безопасен.



Припомняме, че изграждането му започна на 20 октомври тази година.



В рамките на проекта ще бъдат поставени светофари, регулиращи четирите посоки на движението, както и пешеходни пътеки и ново осветление.



Вече близо 2 години жителите чакат този светофар и най-накрая той ще бъде факт.