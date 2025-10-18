ИЗПРАТИ НОВИНА
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:31Коментари (0)316
© Plovdiv24.bg
През седмицата най-модерният подлез в Пловдив бе отворен за пешеходци. Броени дни след това обаче читателка на Plovdiv24.bg ни изпрати снимка и следните размисли:

"Здравейте. Много са се постарали управляващите на район "Източен" и изпълнителите на проекта за ремонт на подлеза, намиращ се на кръстовището между ул. "Ландос" и бул. "Цариградско шосе". 

За съжаление днес, само няколко дни след откриването, установявам, че течовете които били отстранени, все още съществуват.

- Ще дадете ли  гласност за поредния некачествен ремонт?

- Какво ще каже в своя защита кметът на района?

 - Ще се потърси ли отговорност от специалистите, инспектирали качеството на обекта?

Благодаря за вниманието и отделеното време!", пише жената.

Очаквайте продължение!







