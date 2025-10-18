ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
"Здравейте. Много са се постарали управляващите на район "Източен" и изпълнителите на проекта за ремонт на подлеза, намиращ се на кръстовището между ул. "Ландос" и бул. "Цариградско шосе".
За съжаление днес, само няколко дни след откриването, установявам, че течовете които били отстранени, все още съществуват.
- Ще дадете ли гласност за поредния некачествен ремонт?
- Какво ще каже в своя защита кметът на района?
- Ще се потърси ли отговорност от специалистите, инспектирали качеството на обекта?
Благодаря за вниманието и отделеното време!", пише жената.
Очаквайте продължение!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьор: Пловдив ми е Китай!
16:39 / 18.10.2025
Голяма част от Пловдив е без вода в събота
13:34 / 18.10.2025
Кметът на "Северен" посрещна официална делегация в ДЯ "Палечка"
12:24 / 18.10.2025
В Пловдив продължават акциите срещу изоставени автомобили!
11:18 / 18.10.2025
Тежък инцидент на входа на Марково
10:16 / 18.10.2025
Приключиха археологическите проучвания на "Брезовско шосе" в Плов...
08:59 / 18.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
Оперираха Стефан Димитров
10:04 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS