Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни

© Plovdiv24.bg През седмицата най-модерният подлез в Пловдив бе отворен за пешеходци. Броени дни след това обаче читателка на Plovdiv24.bg ни изпрати снимка и следните размисли:



"Здравейте. Много са се постарали управляващите на район "Източен" и изпълнителите на проекта за ремонт на подлеза, намиращ се на кръстовището между ул. "Ландос" и бул. "Цариградско шосе".



За съжаление днес, само няколко дни след откриването, установявам, че течовете които били отстранени, все още съществуват.



- Ще дадете ли гласност за поредния некачествен ремонт?



- Какво ще каже в своя защита кметът на района?



- Ще се потърси ли отговорност от специалистите, инспектирали качеството на обекта?



Благодаря за вниманието и отделеното време!", пише жената.



Очаквайте продължение!