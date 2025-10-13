© Plovdiv24.bg виж галерията "Незабавно напуснете обекта!" - тази предупредителна заповед, съпроводена от полицейска сирена, посрещна първите посетители на реновирания подлез на кръстовището на бул. "Цариградско шосе" и улица "Ландос". Мъжете първо се стъписаха, но после продължиха по пътя си. Звукът се задейства от приложение на мобилния телефон на кмета на район "Източен" Емил Русинов, който минути по-късно заедно с колегата си от "Тракия" Георги Гатев откри иновативното съоръжение, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Русинов сам е изработил сигнала, а гласът на записа е неговият. Смята, че добре действа като превенция, преди да се пристъпи към по-сериозни мерки - СОТ, полиция и т.н. В 99% от случаите посетителите напускат обекта незабавно.



Новият подлез е пуснат тестово в петък и веднага е станал обект на вандалска проява. Злосторници опитали да изкъртят парапета, направили опит дори да влязат в сървърното помещение, към което са свързани видеокамерите.



Подлезът е построен преди повече от 40 години, но е бил неизползваем около 34-35 години, разказа Емил Русинов. Ремонтът е започнал, след като на кръстовището е блъсната от кола и убита възрастна жена.



"След този нелеп инцидент се наех да рехабилитирам съоръжението с налични средства. Изработени са нови стъпала, нови естакади, нови парапети. Съоръжението е пребоядисано, интегрирана е аудио система. Има декорация с пейзажи от България. Зад тях са осветителните тела и са защитени с решетка" - обясни районният кмет.



Осветителните тела по тавана имат 2-сантиметрови противоударни плексигласови плочи. Монтирани са 12 камери и сигналът от тях е изведен в кметството и в охранителната фирма. Обектът се наблюдава 24 часа от дежурния в кметството. Звуковото и гласовото предупреждение ще се пускат при превенция не само срещу вандалски прояви, а и за да не се използва за физиологически нужди.



Рехабилитацията на съоръжението е 95 600 лв. с ДДС. Ремонтът е извършен за година и 8 месеца. "Бавно ставаха нещата. Постоянно се борихме с вандали, постоянно компрометираха строителните работи, завличаха се материали, изскубваха се кабели... тук всичко, което е от метал, е доста търсено" - сподели Русинов.



Започнато е с изриването на отпадъците, като от подлеза са изринати над 3,5 тона всевъзможни боклуци. Сега е планирано ако не всеки ден, поне през ден-два екипи на ОП "Чистота" да поддържат чистотата на съоръжението, което е връзка между районите "Източен" и "Тракия". Тия дни ще се сложат по две кошчета от двете страни на подхода.



Най-иновативното в подлеза е, че на стълбите е монтирано подово отопление. Кметът все още не е правил калкулация колко ще струва пускането му в мразовити дни, още повече, че от 1 януари 2026 г. започва разплащането в друга парична единица. Русинов обаче е готов да се заеме с ремонта и на други подлези, тъй като вече е натрупал опит.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.