|Над 220 увеселителни и питейни заведения провериха пловдивските пожарникари
Фокусът на проверките са били увеселителни и питейни заведения. Нарушенията са били свързани с поддръжката на уреди за пожарогасене, евакуационно осветление, осигуряване на проходимост на евакуационни изходи.
За всички установени нарушения са направени предписания за изпълнение при значително кратки срокове, така че нередностите да бъдат отстранени своевременно, каза старши комисар Димов.
"Предвиждаме още подсилени смени на дежурните екипи, така че да сме в готовност при произшествия", добави той.
