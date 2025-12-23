Над 220 увеселителни и питейни заведения провериха пловдивските пожарникари

© Над 220 превантивни проверки са извършили пожарникарите по обекти в Пловдив и областта за предстоящите празници. Това съобщи за Plovdiv24.bg старши комисар Васил Димов, директор на РДПБЗН-Пловдив.



Фокусът на проверките са били увеселителни и питейни заведения. Нарушенията са били свързани с поддръжката на уреди за пожарогасене, евакуационно осветление, осигуряване на проходимост на евакуационни изходи.



За всички установени нарушения са направени предписания за изпълнение при значително кратки срокове, така че нередностите да бъдат отстранени своевременно, каза старши комисар Димов.



"Предвиждаме още подсилени смени на дежурните екипи, така че да сме в готовност при произшествия", добави той.