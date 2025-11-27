© Plovdiv24.bg виж галерията Бюрото за издаване на преференциални карти за пътуване в градския транспорт в Пловдив е преместено на нов адрес, предава Plovdiv24.bg. Дълги години пунктът се помещаваше на ул. "Отец Паисий" № 42 до ресторант "Одеон", където често ученици образуваха големи опашки, особено в началото на всяка учебна година.



Считано от 27 ноември 2025 г., бюрото е на ул. "Леонардо да Винчи" № 8. В уведомлението за граждани, залепено на старото място, е зададена леко объркваща локация, тъй като пише, че адресът е срещу "Базиликата".



Всъщност става въпрос за пресечка на ул. "Света Петка", свързваща булевардите "Цар Борис III Обединител" и "Княгиня Мария Луиза". Самото бюро, според глобалната система за позициониране, се помещава в къща с жълта фасада.