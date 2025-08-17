ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Мъж уби жена си в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:56Коментари (0)3439
©
Разследващи от ОДМВР-Пловдив изясняват обстоятелствата около сигнал за тежко криминално престъпление. Сигналът е получен около 17.10 ч. днес.

Според информацията, на ул. "Кедър" в квартал "Столипиново", криминално проявен мъж прострелял смъртоносно съпругата си, на 37 години, а след това направил опит да сложи сам край на живота си със същото оръжие.

Извършителят е откаран в болница за оказване на спешна медицинска помощ. Местопроизшествието е запазено, предприети са действия за установяване на цялата фактическа обстановка около случилото се. Уведомена е Окръжна прокуратура - Пловдив.


Още по темата: общо новини по темата: 1
17.08.2025 Има свидетели на убийството в Пловдив






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
На 27 км от Пловдив: Едно от най-уникалните места в Европа с крис...
13:36 / 17.08.2025
Голяма опасност до Бетонния мост в Пловдив
13:22 / 17.08.2025
В първото си произнасяне като магистрат Дани Каназирева отмени за...
11:33 / 17.08.2025
Кметът планира да посети Милано и Братислава с новите линии на ле...
10:11 / 17.08.2025
Ситуацията в Пловдивско остава напрегната: Спряха изкупуването на...
16:33 / 16.08.2025
Напусна ни голям пловдивски художник
15:55 / 16.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Вдигат минималната работна заплата
Вдигат минималната работна заплата
20:32 / 15.08.2025
bTV заменя Бесте Сабри
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
11:05 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Гаджето на Глория е арестуваният от ОПГ-то, разкрито от пловдивските спецслужби
Гаджето на Глория е арестуваният от ОПГ-то, разкрито от пловдивските спецслужби
18:48 / 15.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Мъж уби жена си в Пловдив
България и Войната в Украйна
Отново гори местността "7-ми километър" край Стара Загора
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: