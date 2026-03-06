Интервю за предаванетопос артмениджъра на Девическа хорова формация "Евмолпея" Ганка Янкова за поредното им участие в "ХХII Българияда във Войводина 2026"– гр. Нови Сад, Сърбия.За шести път вече ще участваме в "Българияда", тя е свързана с името на Паисий Хилендарски, Любен Каравелов, Васил Левски, Раковски, въобще българщината. Ще се проведе в Нови Сад, в музикалното училище. Ние сме гвоздеят на програмата. Подготвили сме изцяло българска програма, три премиерни изпълнения ще направим. На барелефа на Любен Каравелов ще изпеем "Хубава си моя горо", носим кошница цветя от Пловдив. Нашето посещение съвпада и с отбелязването на 3 март, и със 147 години дипломатически отношения."Българиядата" ще бъде на 7-и и на 8-и март. В тези дни се събират българите от цяла Сърбия и затова го правят в събота и неделя.От 2001 година. Много трогателно е всичко на "Българияда" - тяхната телевизия го отразява, правят интервю с диригентката, тя разказва за нашата формация. Въобще, много са мотивирани нашите момичета. Нови сад е един много красив град на Дунава. Даже една от песните ни е за Дунава, за връзката България-Дунав-Сърбия. И с много настроение тръгват децата ни натам.Да, Чапкънов е докарал една голяма скала от Витоша, витошка морена. И вътре са двата лика на Раковски и Васил Левски в един каменен блок, тъй като рамо до рамо те са работили в легията. Ликовете са изляти от бронз. В Нови сад имаше бронзова статуя, барелеф на Любен Каравелов, но са я откраднали. Миналата година я откриха, поставена е на стената на консулството. Ще посетим и барелефа на Любен Каравелов и на другите двама революционери. А самото събитие ще бъде на местността, където Левски скача лъвския скок. Там е поставена тази каменна масивна скала.През 2024 година беше 21-ата Българияда, пак през месец март. А есента, когато отивахме за Хърватия във връзка с Щросмайер и за Деня на будителите, минахме и изнесохме съпътстващ концерт. Тогава той съвпадна със 145 години дипломатически отношения и 90 години от смъртта на Любен Каравелов. А предишната Българияда беше посветена на 300 години от рождението на Паисий Хилендарски. Това са бележитите годишнини, които бяха влезли в списъка, в календара на ЮНЕСКО. Концертите за Паисий Хилендарски пък бяха в Сремски Карловци. Тогава от централата на Патриаршията владиката Павле, който е с български произход, посреща Паисий Хилендарски, който минава 262 км пеша от Атон, за да отиде в резиденцията на владиката в Сремски Карловци. Там той му дава да чете историята на словенци, хървати, сърби, вдъхновява се и започва да пише "История славянобългарска".Тогава, в тоя национален парк "Фрушка гора“ е имало 36 манастири, сега са останали 15-16. Точно там Паисий започва да пише "История славянобългарска“. Ние сме участвали и в Паисиеви дни в най-голямата гимназия сна Сърбия, която е строена от Мария Терезия. Тя е многоезична гимназия, уникална като архитектура. Разказаха ни, че 16 деца кандидатстват за едно място там, за да бъдат ученици в тази гимназия. Уникална е. С нас тогава дойде и г-н Шивачев, като директор на Историческия музей в Пловдив. Той беше участник в тази кръгла маса. Сега също ще пътува с нас, за да разказва за живота и делото на тримата революционера, свързани с тези два града.Миналата година, на 24 май, ни бяхме в Северна Македония за приема при посланика ни в Скопие. Сега той е посланик в Белград. Тогава ни водиха в Битоля, Прилеп, Ресен, много градове, и на Охрид, на Билянините извори. Там е паметникът на Кирил и Методий. След македонската делегация, ние поднасяхме цветя на паметника.Интересно е да ви разкажа повече за Билянините извори. Има легенда, че Самуил се влюбва в това момиче Биляна. Но той е бил женен за гъркинята Агата. Тази люта Агата, като разбрала, че той има връзка с 16-годишната Биляна, изпраща братята си да я убият. Те я обезобразяват и тя се скрива в една пещера. Обаче Самуил я открива. И започва Биляна да плаче, а от сълзите и бликват тези извори. Това са легенди и митове, разбира се.Точно. Народният певец я е популяризирал. Ние научихме тази песен "Биляна платно белеше“ и я пеем на Билянините извори. Там има едни камъчета, върху които като стъпиш, пет пъти трябва да се завъртиш. Та, нашите деца се въртяха и два пъти я изпяхме тази песен "Биляна платно белеше“. Изобщо, много сърдечни хора, много ни се радваха. Перфектно го организират, много емоционално е.И дано всичко да е наред и сега, децата са много въодушевени. Подготвили сме подаръци - мартеници им носим, и официални подаръци.Още нещо интересно ни предстои. Посланичката на Словения ни кани през април в резиденцията и в София. Само нас кани от Пловдив и кмета, за изпращането и, тъй като и свършва мандатът. Тя облича всички наши деца с по една фанелка, на която пише: "Аз усещам Словения“. А ние отсега мислим какъв подарък ще направим. И ще поднесем букет от словенски песни - любимата песен на Антон Безеншек ще изпеем, словенския химн, една песен, която се казва "Словения, защо си толкова красива“.Тази година се навършват и 75 години Държавен архив. Две изключителни участия ще имаме, ще оцветим и тяхната програма. И ЮНЕСКО имат годишнина, 75 години от приемането на България в ЮНЕСКО. Все такива хубави неща ни очакват.