Момиченце се роди в "УМБАЛ-Пловдив" на Коледа

Момиченце се роди в деня преди Коледа в "УМБАЛ-Пловдив", съобщиха от здравното заведение. Малката красавица е дошла на бял свят на 24 декември в 5 часа сутринта с тегло 3 кг. и 140 грама и ръст 48 сантиметра.



Бебето и майката, която е от село Стряма се чувстват добре под грижите на медиците от Отделението по Акушерство и гинекология. Очакват се две потенциални раждания до края на днешния ден в болницата.