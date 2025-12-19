ЗАРЕЖДАНЕ...
|Много сериозни обвинения към АПИ заради Околовръстното на Пловдив
Непосредствено след реконструкцията на Околовръстното шосе на Пловдив през 2021 г. настъпи тежка пътнотранспортна злополука, при която загинаха трима души. В резултат на това Институтът за пътна безопасност възложи на сертифициран одитор извършването на одит за пътна безопасност. В изготвения доклад бяха констатирани десетки сериозни дефицити, застрашаващи безопасността на движението.
В отговор Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) възложи "безвъзмездно" извършването на инспекция на неправителствена организация. Заключенията от тази инспекция бяха изцяло в полза на проекта, респективно на АПИ, като не бяха отчетени установените от одита проблеми.
Няколко години по-късно, през декември 2025 г., трагедията се повтори – отново три жертви на същия пътен участък. Отново АПИ възложи "безвъзмездно" инспекция на същата организация и отново бе заявено, че ограничителните системи (мантинелите) отговарят на изискванията.
Този път обаче обществената реакция доведе до отстраняването на организацията, обслужваща АПИ, след което председателят на АПИ внезапно предложи премахване на мантинелите – нещо, което ИПБ е посочил още през 2021 г.
Докладът на ИПБ е официално предоставен на АПИ още през 2021 г., но агенцията престъпно го е игнорирала. През декември 2025 г. сезирахме прокуратурата, която е образувала проверка, макар и без големи очаквания за търсене на реална отговорност.
В тази връзка възникват следните въпроси към председателя на АПИ инж. Вълчев:
1. Защо не са предприети действия за отстраняване на дефицитите по пътна безопасност, посочени в доклада на ИПБ?
2. Защо АПИ възлага "безвъзмездни" инспекции на неправителствена организация с оспорвана репутация, при положение че Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" разполага с необходимата техника и експертиза?
3. Съществува ли зависимост между АПИ, строителната фирма, изпълнила обекта, и НПО-то, на което е възложена инспекцията?
4. Прикрива ли председателят на АПИ икономически интереси, свързани с имоти в близост до Околовръстното шосе на Пловдив?
5. Ще поеме ли отговорност за бездействието на институцията, която ръководи?
ИПБ предоставя доклада си на обществеността на Пловдив и очаква прокуратурата на Република България да предприеме адекватни действия, за да бъде прекратена практиката на прикриване на престъпно институционално бездействие от страна на АПИ.
