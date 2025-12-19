ИЗПРАТИ НОВИНА
Много сериозни обвинения към АПИ заради Околовръстното на Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:49Коментари (2)933
©
Становище на Института за пътна безопасност:

Непосредствено след реконструкцията на Околовръстното шосе на Пловдив през 2021 г. настъпи тежка пътнотранспортна злополука, при която загинаха трима души. В резултат на това Институтът за пътна безопасност възложи на сертифициран одитор извършването на одит за пътна безопасност. В изготвения доклад бяха констатирани десетки сериозни дефицити, застрашаващи безопасността на движението.

В отговор Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) възложи "безвъзмездно" извършването на инспекция на неправителствена организация. Заключенията от тази инспекция бяха изцяло в полза на проекта, респективно на АПИ, като не бяха отчетени установените от одита проблеми.

Няколко години по-късно, през декември 2025 г., трагедията се повтори – отново три жертви на същия пътен участък. Отново АПИ възложи "безвъзмездно" инспекция на същата организация и отново бе заявено, че ограничителните системи (мантинелите) отговарят на изискванията.

Този път обаче обществената реакция доведе до отстраняването на организацията, обслужваща АПИ, след което председателят на АПИ внезапно предложи премахване на мантинелите – нещо, което ИПБ е посочил още през 2021 г.

Докладът на ИПБ е официално предоставен на АПИ още през 2021 г., но агенцията престъпно го е игнорирала. През декември 2025 г. сезирахме прокуратурата, която е образувала проверка, макар и без големи очаквания за търсене на реална отговорност.

В тази връзка възникват следните въпроси към председателя на АПИ инж. Вълчев:

1. Защо не са предприети действия за отстраняване на дефицитите по пътна безопасност, посочени в доклада на ИПБ?

2. Защо АПИ възлага "безвъзмездни" инспекции на неправителствена организация с оспорвана репутация, при положение че Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" разполага с необходимата техника и експертиза?

3. Съществува ли зависимост между АПИ, строителната фирма, изпълнила обекта, и НПО-то, на което е възложена инспекцията?

4. Прикрива ли председателят на АПИ икономически интереси, свързани с имоти в близост до Околовръстното шосе на Пловдив?

5. Ще поеме ли отговорност за бездействието на институцията, която ръководи?

ИПБ предоставя доклада си на обществеността на Пловдив и очаква прокуратурата на Република България да предприеме адекватни действия, за да бъде прекратена практиката на прикриване на престъпно институционално бездействие от страна на АПИ.


Според мен банкетите трябва да бъдат достатъчно широки за да може при нужда автомобил да излезе на банкета и да освободи основното платно. Мантинели по първокласни и по-нисък клас пътища да се слагат само на остри завои, до дерета и урви, и на други опасни места. И толкова. Бордюри изобщо не трябва да има защото задържат водата на пътя и създават аквапланинг, също ограничават автомобилите да излизат на банкета, опасни са да спукат гума при контакт. Имам чувство, че мантинели и бордюри се поставят само за да увеличат сметката на ремонта и да има повече за крадене.
0
 
 
Тази безвъзмездна неправителствена организация си е много възмездна.Води се от Кака Дианка ,която работи като консултант на министър Караджов.Случайно на консултация взима по милиони и точно тя отговаря за боите по магистралата и за мантинелите.Сега светнахте ли се.Женицата хабер си няма от пътна безопасност но много добре брои пачки по стотачки.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

