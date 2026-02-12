ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Много полиция в Пловдив днес
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 05:00Коментари (0)288
© Plovdiv24.bg
Екипи от подразделенията на областната дирекция на МВР и на Дирекция "Жандармерия“ ще следят за предотвратяване на противообществени прояви около мача Локо - Ботев в Пловдив на територията на целия град. 

Същевременно служителите ще подпомагат и пътната безопасност, като преди, по време и след приключване на дербито е предвидена възможност за поетапно спиране на движението по уличната мрежа край стадион "Локомотив“.

Временното ограничение ще бъде въведено по ул. "Лев Толстой", в участъка от бул. "Санкт Петербург" до кръговото кръстовище с  ул. "Проф. Цветан Лазаров" и по ул. "Проф. Цветан Лазаров" и ул. "Димитър Ризов" до бул. "Освобождение". Допълнително са взети мерки за осигуряване на охрана на автомобилите на привържениците на гостуващия отбор, които могат да бъдат оставени на обособен паркинг на ул. "Димитър Ризов“.

Припомняме, че на изградените контролно-пропускателни пунктове на територията на спортната зона униформените служители ще извършват щателни проверки. До трибуните няма да се допускат посетители без билети, в нетрезво състояние или под въздействие на наркотични вещества, както и малолетни без придружител. Същото ще важи и за лица, които носят в себе си забранени от закона предмети, включително и запалки, електронни устройства за пушене и всякакви други видове запалителни средства.  

Поведението на публиката ще бъде заснето с видеокамери и дрон, а спрямо установени от записите нарушители ще бъде търсена отговорност по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия и Наказателния кодекс.


Още по темата: общо новини по темата: 132
11.02.2026 Локомотив понесе нов тежък удар и обяви групата за дербито
11.02.2026 Тимонов: Очаквам повече от Неделев! В защита Локо е един от най-добрите
отбори
11.02.2026 Много полиция струпват в Пловдив
11.02.2026 Иван Пасков: Дербито ще влезе в продължения, Херо е най-добрият треньор
11.02.2026 Ограничават движението в Пловдив заради мача Локо - Ботев
11.02.2026 Драми, много нерви и късни обрати! Две дербита за Херо досега - две победи за Локомотив
предишна страница [ 1/22 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Проф. д-р Мария Токмакова: Дозата прави отровата
20:01 / 11.02.2026
В Пловдив е арестувана жена след безскрупулно влизане в чужд дом
19:28 / 11.02.2026
Много полиция струпват в Пловдив
17:27 / 11.02.2026
Ограничават движението в Пловдив заради мача Локо - Ботев
16:22 / 11.02.2026
Правителството одобри инвестиция за 149 милиона в пловдивско село...
15:23 / 11.02.2026
Особено рисково е паркирането на автомобили близо до контейнери
20:34 / 11.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
10:01 / 10.02.2026
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
12:41 / 10.02.2026
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
08:55 / 10.02.2026
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
12:27 / 10.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Три трупа са открити в хижа
Скок на цените на тока
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: