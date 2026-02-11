ИЗПРАТИ НОВИНА
Много полиция струпват в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:27
© Plovdiv24.bg
Екипи от подразделенията на областната дирекция на МВР и на Дирекция "Жандармерия“ ще следят за предотвратяване на противообществени прояви около спортната зона и на територията на целия град. 

Същевременно служителите ще подпомагат и пътната безопасност, като преди, по време и след приключване на дербито е предвидена възможност за поетапно спиране на движението по уличната мрежа край стадион "Локомотив“.

Временното ограничение ще бъде въведено по ул. "Лев Толстой", в участъка от бул. "Санкт Петербург" до кръговото кръстовище с  ул. "Проф. Цветан Лазаров" и по ул. "Проф. Цветан Лазаров" и ул. "Димитър Ризов" до бул. "Освобождение". Допълнително са взети мерки за осигуряване на охрана на автомобилите на привържениците на гостуващия отбор, които могат да бъдат оставени на обособен паркинг на ул. "Димитър Ризов“.

Припомняме, че на изградените контролно-пропускателни пунктове на територията на спортната зона униформените служители ще извършват щателни проверки. До трибуните няма да се допускат посетители без билети, в нетрезво състояние или под въздействие на наркотични вещества, както и малолетни без придружител. Същото ще важи и за лица, които носят в себе си забранени от закона предмети, включително и запалки, електронни устройства за пушене и всякакви други видове запалителни средства.  

Поведението на публиката ще бъде заснето с видеокамери и дрон, а спрямо установени от записите нарушители ще бъде търсена отговорност по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия и Наказателния кодекс.


Толкова разходи и ангажиране на полицаи заради някакви футболни гамени!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

