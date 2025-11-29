ЗАРЕЖДАНЕ...
|Много алкохол е в основата на среднощното преследване в Пловдив
Пиян шофьор предизвика катастрофа с материални щети след опит да избяга от полицейска проверка. Около 1.30 часа днес автопатрул на Четвърто РУ последвал лек автомобил "Хонда", чийто водач не се подчинил даден сигнал за спиране.
На кръстовището между бул."Цариградско шосе" и бул. "Освобождение" въпросната кола се блъснала в светофарната уредба, а 50-годишният криминално проявен мъж зад волана бил заловен.
По време на случилото се няма пострадали. Шофьорът е изпробван с дрегер, който отчел над 2 промила. С полицейска заповед е отведен в ареста за срок до 24 часа.
На местопроизшествието е направен оглед, установява се размерът на нанесените щети по съоръжението. Работата продължава съвместно със служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта".
