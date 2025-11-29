ЗАРЕЖДАНЕ...
|Див екшън с преследване и челен сблъсък със светофар в Пловдив
Завършекът му е бил на кръстовището на булевардите "Освобождение" и "Цариградско шосе", където автомобил се е забил в стълб на светофар.
На мястото са били изпратени няколко полицейски автомобила, както и представители на пожарната в града под тепетата.
Преди това въпросната кола е била преследвана от органите на МВР, след като не е спряла на стоп палка и накрая се е ударила в светофарната уредба. По предницата й има сериозни материални щети.
