Млада дама с прекрасен жест към бъдещ абитуриент
"Здравейте!
Тази година реших да направя един малък жест към абитуриент/ка от Пловдив, който/която е в по-трудно финансово положение.
Предлагам превоз за бала с автомобила от снимките, а при желание – и безплатна фотосесия, за да остане красив спомен.
Всичко е изцяло за моя сметка. Няма никакви условия – искам да помогна да се почувства малко по-специален/специална.
Ако имате нужда или знаете такъв ученик/ученичка, пишете ми на лично съобщение.
Нека заедно направим този бал по-щастлив!", написа момичето в групата "Забелязано в Пловдив".
