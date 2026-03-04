Наближава времето на абитуриентските балове. В тази връзка млада дама предложи безплатен превоз, а също и фотосесия на един младеж или на едно момиче:"Здравейте!Тази година реших да направя един малък жест към абитуриент/ка от Пловдив, който/която е в по-трудно финансово положение.Предлагам превоз за бала с автомобила от снимките, а при желание – и безплатна фотосесия, за да остане красив спомен.Всичко е изцяло за моя сметка. Няма никакви условия – искам да помогна да се почувства малко по-специален/специална.Ако имате нужда или знаете такъв ученик/ученичка, пишете ми на лично съобщение.Нека заедно направим този бал по-щастлив!", написа момичето в групата "Забелязано в Пловдив".