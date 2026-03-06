ЗАРЕЖДАНЕ...
Млад шофьор напръска с лютив спрей по-възрастен водач и спътничката му в Пловдив
© Plovdiv24.bg
Според предварителните данни конфликтната ситуация възникнала в понеделник при разминаване между двете им моторни превозни средства по улица със стеснен участък заради ремонтни дейности в квартал "Христо Смирненски“.
Потърпевшите са били прегледани в болница и освободени за домашно лечение. Срещу извършителя се води досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 3 вр. ал. 1 от НК, материалите са докладвани в Районна прокуратура – Пловдив.
С постановление на наблюдаващия прокурор младият мъж е привлечен като обвиняем.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Мъж "олекна" с 40 000 евро на паркинг в "Тракия" след побой, извършителят обаче остава на топло
05.03
Катастрофата на Околовръстното: На шофьора му прилошало, навлязъл в насрещното и блъснал моториста
03.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мъж почина на улица в Пловдив, полицията е на място
19:23 / 06.03.2026
От малка семейна фирма до лидерство в сектора – с подкрепата на K...
17:32 / 06.03.2026
Сблъсък в кръгово кръстовище в Пловдив!
16:07 / 06.03.2026
Пловдивчанка твърди, че шефът й италианец я ударил
17:26 / 06.03.2026
Пловдивски кмет: С това още повече се задълбочава проблемът с пар...
15:20 / 06.03.2026
Прокуратурата изнесе информация за агресията към шофьор в Пловдив...
14:54 / 06.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.