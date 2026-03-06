В ареста на Второ РУ попадна млад шофьор, проявил агресия на пътя в Пловдив. Полицейската мярка е взета спрямо 22-годишен, напръскал с лютив спрей по-възрастен водач и спътничката му.Според предварителните данни конфликтната ситуация възникнала в понеделник при разминаване между двете им моторни превозни средства по улица със стеснен участък заради ремонтни дейности в квартал "Христо Смирненски“.Потърпевшите са били прегледани в болница и освободени за домашно лечение. Срещу извършителя се води досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 3 вр. ал. 1 от НК, материалите са докладвани в Районна прокуратура – Пловдив.С постановление на наблюдаващия прокурор младият мъж е привлечен като обвиняем.