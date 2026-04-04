Войната за паркоместа в Пловдив придобива чудовищни размери. Това става ясно от сигнал на читател на Plovdiv24.bg, който се свърза с нас и ни изпрати снимка от поредното посегателство върху движимата му собственост.

Какво иска да ни каже човекът?

"Здравейте, искам да отразите в статия системното вдигане и счупване на чистачки и огледала на улица "Рая" 10.’ И ограждане на пътя със саксии! Става въпрос за комплекс "Орхидея 2", квартал "Христо Смирненски", район "Западен".

Да се сезира малко полицията, не да бездейства. При положение, че не запушвам гараж или преминаването на автомобили и пешеходци. Системно е това на тази улица", не крие разочарованието си мъжът.