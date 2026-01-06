© Plovdiv24.bg виж галерията Пловдивският митрополит Николай освети воинските знамена на пловдивския гарнизон в двора на катедралния храм "Успение Богородично“ в Пловдив. Преди това владиката отслужи архиерейска света литургия по случай Богоявление, предава Plovdiv24.bg.



Церемонията започна с приемане на строя от командира на Съвместното командване на специалните операции /СКСО/ бригаден генерал Божидар Бойков. На ритуала присъстваха областният управител проф. д-р Христина Янчева, кметът на Пловдив Костадин Димитров, заместниците му, районни кметове и други официални лица.



Владиката припомни притчата за кръщението на Иисус Христос от Йоан Кръстител във водите на река Йордан. В словото си подчерта, че освещаването на българските воински знамена е благочестива традиция.



"Това са воински светини, защото върху тях е изобразено знамето на мира и там пише със златни букви "С нас е Бог“. Тези знамена са символ на воинската храброст, доблест, чест, единството на нашата нация и в този ден ние призоваваме божията благословия. В тези размирни времена, времена на човекоубийства, на войни отправяме молитви Бог да умири размирните и да даде мир на целия свят. Да даде благоденствие на отечеството ни и на воините ни“ – каза в проповедта си митрополит Николай.



Празничен звън на църковните камбани и изпълнение на "Многая лета“ белязаха края на ритуала. След церемонията митрополитът ще поведе литийно шествие до река Марица, където ще отслужи Велик Богоявленски водосвет и ще хвърли кръста във водите.



