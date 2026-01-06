ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Митрополит Николай освети воинските знамена в Пловдив
Церемонията започна с приемане на строя от командира на Съвместното командване на специалните операции /СКСО/ бригаден генерал Божидар Бойков. На ритуала присъстваха областният управител проф. д-р Христина Янчева, кметът на Пловдив Костадин Димитров, заместниците му, районни кметове и други официални лица.
Владиката припомни притчата за кръщението на Иисус Христос от Йоан Кръстител във водите на река Йордан. В словото си подчерта, че освещаването на българските воински знамена е благочестива традиция.
"Това са воински светини, защото върху тях е изобразено знамето на мира и там пише със златни букви "С нас е Бог“. Тези знамена са символ на воинската храброст, доблест, чест, единството на нашата нация и в този ден ние призоваваме божията благословия. В тези размирни времена, времена на човекоубийства, на войни отправяме молитви Бог да умири размирните и да даде мир на целия свят. Да даде благоденствие на отечеството ни и на воините ни“ – каза в проповедта си митрополит Николай.
Празничен звън на църковните камбани и изпълнение на "Многая лета“ белязаха края на ритуала. След церемонията митрополитът ще поведе литийно шествие до река Марица, където ще отслужи Велик Богоявленски водосвет и ще хвърли кръста във водите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 12
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Извънредна ситуация в болница в Пловдив
08:06 / 06.01.2026
Временна организация на движението заради празника днес
06:05 / 06.01.2026
Пловдив чества Богоявление
04:00 / 06.01.2026
Искате паркомясто? Сега е моментът
09:39 / 06.01.2026
Кмет: Пловдив става кафяв, няма го зеленият цвят, няма го въздухъ...
09:02 / 06.01.2026
Две нежни нови попълнения в Районен съд Пловдив
14:27 / 05.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Смениха името на наше село
14:59 / 04.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS