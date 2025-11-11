ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Министър идва в Пловдив заради огромна инвестиция
Проектът предвижда цялостна модернизация на коловозите и контактната мрежа, обновяване на системите за сигнализация и телекомуникации, както и изграждане на нов транспортен пробив под Централна жп гара Пловдив. Инвестицията, в размер на над 298 млн. лева, e осигурена от Механизма за свързване на Европа и държавния бюджет.
Проверката е днес в 12:30 ч. на Централна жп гара Пловдив, южен вход на пробива (от страната на ул. "Кукуш“/бул. "Македония“).
|Още по темата:
|общо новини по темата: 410
|предишна страница [ 1/69 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Подобен самолет никога не бе излитал от летище "Пловдив", никой н...
22:46 / 10.11.2025
Апел за кръводаряване за детенце!
21:34 / 10.11.2025
Пуснаха водата в пловдивския район "Тракия"
21:10 / 10.11.2025
Извънредна ситуация на летище "Пловдив", издирват извършителя
19:20 / 10.11.2025
Дъщерята на Иван Гарелов дари на Пловдив ценни картини от колекци...
18:30 / 10.11.2025
Заловиха пияна шофьорка от Белащица много далече от дома
17:34 / 10.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS