Министър идва в Пловдив заради огромна инвестиция

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов ще се запознае на място с изпълнението на проекта за изграждане на железопътен възел Пловдив. В проверката ще участват областният управител на Пловдив Христина Янчева и кметът на града Костадин Димитров.



Проектът предвижда цялостна модернизация на коловозите и контактната мрежа, обновяване на системите за сигнализация и телекомуникации, както и изграждане на нов транспортен пробив под Централна жп гара Пловдив. Инвестицията, в размер на над 298 млн. лева, e осигурена от Механизма за свързване на Европа и държавния бюджет.



Проверката е днес в 12:30 ч. на Централна жп гара Пловдив, южен вход на пробива (от страната на ул. "Кукуш“/бул. "Македония“).