ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Министър идва в Пловдив при пробива под Централна гара
Проектът предвижда цялостна модернизация на коловозите и контактната мрежа, обновяване на системите за сигнализация и телекомуникации, както и изграждане на нов транспортен пробив под Централна жп гара Пловдив. Инвестицията, в размер на над 298 млн. лева, e осигурена от Механизма за свързване на Европа и държавния бюджет.
Проверката е утре в 12:30 ч. на Централна жп гара Пловдив, южен вход на пробива (от страната на ул. "Кукуш“/бул. "Македония“).
|Още по темата:
|общо новини по темата: 409
|предишна страница [ 1/69 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Знаков прокурор от Пловдив напуска системата!
16:00 / 10.11.2025
Убийството в Пловдивско: Кръвта е бликнала буквално като от фонта...
14:01 / 10.11.2025
Кантонер в НКЖИ е задържаният за убийството на инвалида в Пловдив...
13:10 / 10.11.2025
Коледата в Пловдив тази година ще продължи повече от месец
12:46 / 10.11.2025
МВР Пловдив: Мъж е загинал, а младеж е с опасност за живота след ...
12:11 / 10.11.2025
В Пловдив започва изграждането на нови 4000 жилища, архитект е пе...
11:50 / 10.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS