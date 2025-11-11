ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Министър: Пловдив има най-дългото, най-модерно и най-хубаво съоръжение
В проверката участваха областният управител на Пловдив Христина Янчева и кметът на града Костадин Димитров. Караджов бе категоричен, че национелен приоритет е надеждността на влаковете и пристигането им навреме.
След като обходи 500 метра от покритата част на пробива, той сподели, че проектът е изключително модерен. Обособени са асансьори и стълбища, изградени са връзки с двете действащи автогари, както и със самата Централна гара. Министърът допълни, че в зоната ще са разположени и търговски обекти и съоръжението ще стане напълно социализирано.
"Туко-що се пошегувах с кмета Костадин Димитров, че сме направили по-голям и по-дълъг тунел от този на НДК. Пловдив има най-дългото, най-модерно и най-хубаво съоръжение".
Министърът уточни, че в рамките на този проект е бил създаден подпроект - запазването на Бетонния мост. Първоначално той е трябвало да бъде премахнат, но след работа с адмонистрация на Пловдив той остава като паралелна връзка, с която се намалява трафикът. Проектът трябва да е готов до юни.
Катаджов сподели, че ще се срещне с началника на отдел "България, Унгария и Словения“ в генерална дирекция "Регионална и селищна политика“ към Европейска комисия Андреас фон Буш. Двамата ще разговарят за възможността на финансиране на допълнителни проекти до 2029 година. България работи с бързи темпове и това дава възможност да сключване на нови договори.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 411
|предишна страница [ 1/69 ] следващата страница
Коментари (5)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 6 мин.
0
преди 11 мин.
0
преди 40 мин.
+2
преди 45 мин.
+2
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьор предизвика катастрофа в Пловдив, извади пистолет и стреля ...
12:24 / 11.11.2025
Трети ден без парно и топла вода в част от Пловдив
11:38 / 11.11.2025
Преобразяват гарата в Скутаре с милиони левове, влаковете ще се д...
12:10 / 11.11.2025
Д-р Хаджиев от КОЦ Пловдив: За съжаление все по-често срещаме слу...
10:58 / 11.11.2025
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден ил...
10:34 / 11.11.2025
"Нощ на театрите" в Пловдив
09:20 / 11.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS