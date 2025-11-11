© Plovdiv24.bg Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов инспектира лично изграждането на новия транспортен пробив под Централна жп гара Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



В проверката участваха областният управител на Пловдив Христина Янчева и кметът на града Костадин Димитров. Караджов бе категоричен, че национелен приоритет е надеждността на влаковете и пристигането им навреме.



След като обходи 500 метра от покритата част на пробива, той сподели, че проектът е изключително модерен. Обособени са асансьори и стълбища, изградени са връзки с двете действащи автогари, както и със самата Централна гара. Министърът допълни, че в зоната ще са разположени и търговски обекти и съоръжението ще стане напълно социализирано.



"Туко-що се пошегувах с кмета Костадин Димитров, че сме направили по-голям и по-дълъг тунел от този на НДК. Пловдив има най-дългото, най-модерно и най-хубаво съоръжение".



Министърът уточни, че в рамките на този проект е бил създаден подпроект - запазването на Бетонния мост. Първоначално той е трябвало да бъде премахнат, но след работа с адмонистрация на Пловдив той остава като паралелна връзка, с която се намалява трафикът. Проектът трябва да е готов до юни.



Катаджов сподели, че ще се срещне с началника на отдел "България, Унгария и Словения“ в генерална дирекция "Регионална и селищна политика“ към Европейска комисия Андреас фон Буш. Двамата ще разговарят за възможността на финансиране на допълнителни проекти до 2029 година. България работи с бързи темпове и това дава възможност да сключване на нови договори.



