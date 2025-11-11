ИЗПРАТИ НОВИНА
Министър: Пловдив има най-дългото, най-модерно и най-хубаво съоръжение
Автор: Ивет Калчишкова 13:31Коментари (5)962
© Plovdiv24.bg
Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов инспектира лично изграждането на новия транспортен пробив под Централна жп гара Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

В проверката участваха областният управител на Пловдив Христина Янчева и кметът на града Костадин Димитров. Караджов бе категоричен, че национелен приоритет е надеждността на влаковете и пристигането им навреме. 

След като обходи 500 метра от покритата част на пробива, той сподели, че  проектът е изключително модерен. Обособени са асансьори и стълбища, изградени са връзки с двете действащи автогари, както и със самата Централна гара. Министърът допълни, че в зоната ще са разположени и търговски обекти и съоръжението ще стане напълно социализирано. 

"Туко-що се пошегувах с кмета Костадин Димитров, че сме направили по-голям и по-дълъг тунел от този на НДК. Пловдив има най-дългото, най-модерно и най-хубаво съоръжение".

Министърът уточни, че в рамките на този проект е бил създаден подпроект - запазването на Бетонния мост. Първоначално той е трябвало да бъде премахнат, но след работа с адмонистрация на Пловдив той остава като паралелна връзка, с която се намалява трафикът. Проектът трябва да е готов до юни.

Катаджов сподели, че ще се срещне с началника на отдел "България, Унгария и Словения“ в генерална дирекция "Регионална и селищна политика“ към Европейска комисия Андреас фон Буш. Двамата ще разговарят за възможността на финансиране на допълнителни проекти до 2029 година. България работи с бързи темпове и това дава възможност да сключване на нови договори.



0
 
 
Трябваше като беше пълен гьола да дойде да се снима
0
 
 
А вие г-н Министър изцапахте ли се обувките от калта която е навсякъде около пробива. Може да дойдете да направите проверка и през лятото когато всичко е в прах от минаващите коли, защото никой не мие от строежа. Ама нали са наши хора и могат да правят каквото си поискат.
+2
 
 
и най-недовършено ... няма акт 15, но вече е най-модерната дупка :)))
+2
 
 
г-н Караджов, Пловдив все още няма нищо, има само едни изкопи коиото не са свързани. Нека се пусне в експлотация, нека се ползва и след първия голям дъжд елате да се похвалите тогава. Преди да са почнали ремонтите на ремонтите...
