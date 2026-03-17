Атанас Запрянов, предава репортер на Plovdiv24.bg.
Обществената поръчка за удължаване на летателния ресурс на МиГ-29 е прекъсната, тъй като условията за нейното провеждане с полската компания не позволяваха поради дефицитни резервни части в компанията, каза Запрянов.
Министърът уточни, че сега по-най-бързия начин се рестартира поръчката, но с нова техническа спецификация, която ще позволи да бъдат осигурени и резервни части, за да може да се ремонтират двигателите. Ускорена е процедурата за придобиване на радари.
Министър Атанас Запрянов каза още:
"Аз положих големи усилия по SAFE. Тя е единствената спасителна програма за нас, която ще ни позволи още 9 проекта да бъдат стартирани. От тях два са ключови за Военно-въздушните сили. Да имаме модерен самолет F-16 не е нормално да имаме аналогова радио-локационна система, цифровизирана по някакъв си начин. Трябва да имаме 3D радари за цифрово поле и трябва да имаме нова зенитно-ракетна система IRIS-T.
С приемането на удължения бюджет и клаузата за механизма SAFE на правителството ще бъде разрешено да сключи заемно споразумение, оперативно споразумение, за да започнем преговори с държавите членки за доставка на оборудване по тези 9 проекта.
Ако това стане, 2030 година ВВС ще има изцяло нова авиационна ескадрила, изцяло нова радио-локационна система – цифрова, напълно съвместима с НАТО, както и изцяло нова зенитно-ракетна система. Ще имаме един нов вид въоръжена сила на модерни технологични решения и напълно съвместима с НАТО.".
Относно присъствието на американски военни самолети на летище "Васил Левски" в София, военният министър обясни, че излитанията и кацанията са логистични дейности, които се ръководят от европейското командване на САЩ.
3-та авиобаза "Граф Игнатиево" играе ключова роля при ерполисинга (Air Policing) за охрана на въздушното пространство на България. Тук е базирана дежурната двойка изтребители МиГ-29, допълни Запрянов.
Plovdiv24.bg пирпомня, че през днешния ден Авиобаза "Граф Игнатиево" отбелязва тържествено 75 г. от създаването си и министър Запрянов е част от официалната програма.
ЗАРЕЖДАНЕ...
