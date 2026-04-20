Медицински хеликоптер транспортира 40-годишна жена в тежко състояние от Ямбол в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, съобщиха от лечебното заведение за Plovdiv24.bg.

Около 15,30 часа пациентката е приета в пловдивското лечебно заведение. Тя е с мозъчен кръвоизлив и със съмнения за мозъчна аневризма. Правят й се изследвания, след което ще бъде взето решение за лечението й. Жената първоначално е била настанена в ямболската МБАЛ "Свети Пантелеймон". След направен скенер и изследвания е взето решение да бъде транспортирана до Пловдив.

Това е втори случай за годината, когато въздушната линейка превозва пациент с тежки травми. През февруари системата за спешна медицинска помощ по въздуха беше задействана за дете на седем години, блъснато от мотор в село Воденичане, община Стралджа, област Ямбол.

УМБАЛ "Св. Георги" разполага с две хеликоптерни площадки, но само едната функционира. В един и същ ден през март в най-голямата болница в Южна България бяха транспортирани жена от Стара Загора и мъж от Сливен. По-рано през годината с въздушна линейка бяха превозени пациенти от Смолян. Очаква се до края на годината да бъде открита и сертифицирана и втората хеликоптерна площадка, на която ще могат да кацат и по-тежките военни вертолети "Кугар".