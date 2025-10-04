ИЗПРАТИ НОВИНА
Майката на детето, починало в клиника в Пловдив: Това е умишлено убийство! Анестезиологът трябва да е в ареста!
Автор: Силвия Станева 16:24
© Plovdiv24.bg
"Това не е лекарска грешка. Това за нас е умишлено убийство, тъй като той цялото си съзнание е сложил пет пъти по-голямо количество лекарство на детето ни и си тръгна. Детето е интоксикирано, то е отровено. Това е експертиза на трима съдебни лекари. Той беше в ръцете на две медицински сестри, нямат линейка, нямат педиатри. Всеки да си понесе последствията", заяви пред камерата на Plovdiv24.bg Магдалена Райчева, майка на загиналият Ангел от близкото до Пловдив село Белащица.

"Отговорно е и ръководството на клиниката, която е олицетворение на една прогнила здравна система", каза бащата на Ангел - Георги Райчев и допълва:

Къде е лекарският съюз? Къде е министерството на здравеопазването? Защо не им е отнета възможността да правят манипулации с деца. Искаме в тая държава освен задължения,  да има и права. 

Близките на детето остават разочаровани от бавния ход на разследването, тъй като шест месеца след трагичния случай делото все още не е внесено в съда, а анестезиологът, обвинен за смъртта на детето, е на свобода срещу символична парична гаранция от 3000 лева.

Участниците в протеста почетоха с минута мълчание паметта на 6-годишния Ангел.



04.10.2025 Бащата на малкия Ангел: "Медикус Алфа" е прогнила клиника с калпави доктори
доктори
04.10.2025 Протест в Пловдив заради смъртта на малкия Ангел, починал в зъболекарски кабинет
25.09.2025 Близките на 6-годишния Ангел искат "Медикус Алфа" да затвори
05.08.2025 Близките на Ангел: Наглостта на клиника "Медикус Алфа" не спира
23.06.2025 Братчето на детето, починало от упойка в Пловдив, постоянно питало за него
03.06.2025 Случаят с починалото в зъболекарски кабинет дете: Анестезиологът е предозирал един от медикаментите!
Тарикат се опита да премине през спусната бариера на жп прелез в ...
13:39 / 04.10.2025
Бащата на малкия Ангел: "Медикус Алфа" е прогнила клиника с калпа...
11:19 / 04.10.2025
Доброволци от Пловдив събират средства за медицинска раница
10:08 / 04.10.2025
ПП–ДБ: Фрапиращо разминаване между уверенията на община Пловдив и...
09:53 / 04.10.2025
Протест в Пловдив заради смъртта на малкия Ангел, починал в зъбол...
09:09 / 04.10.2025
Ограничават движението в Пловдив
07:05 / 04.10.2025

