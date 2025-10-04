© Plovdiv24.bg виж галерията "Това не е лекарска грешка. Това за нас е умишлено убийство, тъй като той цялото си съзнание е сложил пет пъти по-голямо количество лекарство на детето ни и си тръгна. Детето е интоксикирано, то е отровено. Това е експертиза на трима съдебни лекари. Той беше в ръцете на две медицински сестри, нямат линейка, нямат педиатри. Всеки да си понесе последствията", заяви пред камерата на Plovdiv24.bg Магдалена Райчева, майка на загиналият Ангел от близкото до Пловдив село Белащица.



"Отговорно е и ръководството на клиниката, която е олицетворение на една прогнила здравна система", каза бащата на Ангел - Георги Райчев и допълва:



Къде е лекарският съюз? Къде е министерството на здравеопазването? Защо не им е отнета възможността да правят манипулации с деца. Искаме в тая държава освен задължения, да има и права.



Близките на детето остават разочаровани от бавния ход на разследването, тъй като шест месеца след трагичния случай делото все още не е внесено в съда, а анестезиологът, обвинен за смъртта на детето, е на свобода срещу символична парична гаранция от 3000 лева.



Участниците в протеста почетоха с минута мълчание паметта на 6-годишния Ангел.



