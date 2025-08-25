ИЗПРАТИ НОВИНА
Майката е в клинична смърт, а детето й е в кома. Транспортират го с въздушна линейка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:26Коментари (0)2446
© Фейсбук
Бащата на 12-годишната Сияна Николай Попов внесе яснота относно състоянието на Марти и Христина от Пловдив, които бяха пометени от АТВ в центъра на Слънчев бряг:

"Вчера в болницата в Бургас пристигна проф. Николай Младенов – национален консултант по анестезиология и един от създателите на системата за въздушна спешна помощ. Благодаря му, че се отзова веднага.

След като се запозна със състоянието на Марти и Христина, бе преценено, че до този момент Марти е лекуван изключително правилно и лекарите в УМБАЛ – Бургас са направили всичко необходимо.

За продължаване на лечението е необходимо преместването на детето в детска реанимация в УМБАЛСМ "Пирогов“, където могат да се полагат специални грижи. За тази цел във вторник или сряда екип от детски реаниматори ще пристигне в Бургас с въздушна линейка и ще транспортира Марти до приемащото лечебно заведение.

Състоянието му остава изключително тежко. Не отговарят на истината разпространените съобщения, че е контактен и по-добре. Детето е в кома!

Майката на Марти – Христина, е в клинична смърт. Според всички медици това състояние е необратимо. Трябва да се надяваме единствено на чудо!

Благодаря на всички за подкрепата от името на семейство Здравкови.

Молете се за тях!"


Още по темата:
24.08.2025 Николай Попов: Марти и Христина остават между живота и смъртта
23.08.2025 Бащата на Сияна: В мислите и делата си съм със семейството на Христина и
Марти
23.08.2025 Бабата на Марти, прегазен от АТВ, с последна информация за състоянието му
22.08.2025 Пълен обрат в новините за състоянието на Марти! Дано да се възстанови
22.08.2025 Истинско чудо с малкия Марти от Пловдив, пострадал от АТВ на морето
22.08.2025 Полицейският син с АТВ-то: Ако се окаже, че имам вина, ще си понеса последствията
Още новини от Новини от Пловдив:
Вижте колко хиляди украинци живеят в момента у нас според украинк...
20:53 / 24.08.2025
Нов "иновативен" начин на паркиране в Пловдив
17:50 / 24.08.2025
Община Пловдив обяви обществена поръчка за 9,1 млн. лв.
17:40 / 24.08.2025
"Чистота" за мизерията в "Северен": Районът се почиства ежедневно...
17:42 / 24.08.2025
Най-мощният глас на България пристига в Пловдив за грандиозен кон...
16:45 / 24.08.2025
Велопоходът на толерантността се завръща на Гребния канал в Пловд...
14:28 / 24.08.2025

Виж още:
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
20:00 / 24.08.2025
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
09:27 / 23.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
Честито на Боряна Калейн
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Азис с признание за Мила Роберт
Азис с признание за Мила Роберт
21:36 / 23.08.2025
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
11:51 / 24.08.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Застреляха президента на Локо Пд Георги Илиев
Катастрофи в България
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
