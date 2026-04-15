В ОДМВР Пловдив се разследва евентуален опит да се повлияе на гласоподаватели за изборите в неделя. Продължават активните полицейски действия за гарантиране на честни и законосъобразни избори за народни представители на 19 април.

В изпълнение на набелязаните мерки за предотвратяване на престъпленията с политическите права на гражданите в събота служители на пловдивската дирекция на МВР предприели проверка на информация за подготвяно купуване на гласове в полза на определена политическа партия.

При извършено претърсване в дома на жител на Брезово е открит ръкописен списък, съдържащ три имена, ЕГН и мобилни телефони на 60 лица. След доклад на материалите в Районна прокуратура – Пловдив е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 167, ал. 2 от НК. По случая работят разследващи от отдел "Икономическа полиция“, съобщиха от ОД МВР Пловдив.