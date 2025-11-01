ИЗПРАТИ НОВИНА
МВР Пловдив: Предстои да бъдат издирени извършителите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:35
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Официално съобщение от ОД МВР Пловдив:

Полицията предприема мерки за установяване на всички лица, съпричастни към извършеното нарушение на обществения ред по време на дербито на пловдивските футболни отбори "Локомотив" и "Ботев" днес.

След преглед на видеозаписите предстои да бъдат издирени извършителите и спрямо тях да се вземе съответното отношение. Като част от организацията за охрана на срещата, която оповестихме вчера, са и щателните проверки, правени от униформените при влизане в стадион "Локомотив".

Както са изискванията за подобни спортни събития, няма допуснати зрители, носещи опасни предмети или бутилки с течности. Припомняме, че продажбата на напитки в спортната зона е изцяло ангажимент на домакините и следва да се осъществява съгласно установен ред.



Още по темата:
01.11.2025 Крушарски: Филипов е интригант, а Наумов симулант! За същите неща е ял бой в ЦСКА 1948
01.11.2025 Илиян Филипов: Чалга и проститутки в коридора, Крушарски се закани да ни изхвърли в "Б" група
01.11.2025 Вижте какво направиха играчите на Ботев след прекратяването на мача
01.11.2025 Шеф на Локо: Странно ми беше, че футболистите на Ботев празнуваха! Неделев и Минков не искаха да се прекратява дербито
01.11.2025 Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
01.11.2025 Отменен гол и още две попадения до прекратяването на дербито
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанин: Сложете лява секция на този светофар!
15:25 / 01.11.2025
МВР Пловдив официално за фаталния сблъсък между два мотора
14:23 / 01.11.2025
Александър Секулов: То е като радиацията - облъчваме се, затова и...
11:34 / 01.11.2025
Прекрасно шествие в Пловдив по случай 1 ноември
11:12 / 01.11.2025
Нов асфалт в южната част на Пловдив
09:15 / 01.11.2025
Костадин Димитров: Днес се прекланяме за почит
08:10 / 01.11.2025

