© Plovdiv24.bg виж галерията Официално съобщение от ОД МВР Пловдив:



Полицията предприема мерки за установяване на всички лица, съпричастни към извършеното нарушение на обществения ред по време на дербито на пловдивските футболни отбори "Локомотив" и "Ботев" днес.



След преглед на видеозаписите предстои да бъдат издирени извършителите и спрямо тях да се вземе съответното отношение. Като част от организацията за охрана на срещата, която оповестихме вчера, са и щателните проверки, правени от униформените при влизане в стадион "Локомотив".



Както са изискванията за подобни спортни събития, няма допуснати зрители, носещи опасни предмети или бутилки с течности. Припомняме, че продажбата на напитки в спортната зона е изцяло ангажимент на домакините и следва да се осъществява съгласно установен ред.



