Коледният базар "Капана" 2025 ще продължи до 31 декември, съобщиха организаторите преди минути.



"Коледният дух още не си тръгва! Продължаваме до 31.12 в по-спокоен, но все така уютен ритъм – с усмивки, светлини и празнично настроение, дори и малко след това.", казват още те.



През последните дни времето в Пловдив не беше приятно за разходки предвид дъжда и вятъра. Предполагаме, че това е и причината за удължаването на базара.



Тази година е 10-то юбилейно издание на коледния базар, които превърна Пловдив в най-топлото и светло място през декември.



Всеки може да посети мястото и да се запознае с творчестното на повече от 240 автори, занаятчии и артисти ще покажат своите ръчно изработени чудеса, вдъхновени от уюта на празниците.



Тази година базарът идва с още повече настроение, уют и празнични изживявания:



- Коледен фото кът с обновена декорация и реставрирана ретро шейна, където празничният дух оживява във всяка снимка.



- Жива музика и концерти, които ще изпълнят Пловдив с коледен ритъм и добро настроение.



- Благотворителни инициативи, посветени на хора и животни в нужда.



- Коледна алея с живи елхи, които след празниците ще бъдат засадени, за да красят града през новата година.



- Празнични вкусове и аромати от греяно вино и домашни сладки до кулинарни изкушения от местни майстори.



По случай 10-годишнината на Капана Fest, Коледен базар "Капана“ 2025 разшири своята празнична светлина и извън централния площад.



С нови коледни инсталации и жива украса в квартал "Капана", Цар-Симеоновата градина, Дондуковата градина и ул. "Райко Даскалов" пред пешеходния мост, тази година Пловдив засия като никога досега.



Събитието отново застава зад каузата "Нито едно дете повече“ в подкрепа на родителите, загубили своите ангелчета на пътя, и с призив за по-безопасно бъдеще за всяко дете.



Коледен базар "Капана“ се намира на мостово съоръжение над ул. "Гладстон" в Пловдив.



