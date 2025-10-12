ИЗПРАТИ НОВИНА
Лоша новина за цените на имотите в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:36Коментари (0)2503
© Plovdiv24.bg
Илюстративна снимка
Сред големите градове на страната жилищата ново строителство са поскъпнали най-много във Варна - с 21,1% за година, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). При старото строителство най-голямото покачване на цените е в Бургас - с 19,4 на сто.

Варна се изкачва на първо място сред големите градове в страната с над 120 хил. жители в класацията за най-бързо общо поскъпване на жилищата през второто тримесечие на годината, след като през предходното тримесечие първото място беше за Русе. Преди това начело на класацията отново беше Варна, а преди това беше Стара Загора. През второто тримесечие на годината цените на апартаментите и къщите във Варна са с 19% по-високи спрямо същия период на миналата година. Поскъпването на новото строителство във Варна е с 21,1% за година, а повишението на цените на старото строителство е със 17,8%. Тези данни на НСИ не включват продажбите в курортни комплекси.

Поскъпването на имотите в останалите пет големи града с над 120 хил. жители също е значително. Покачването на цените на жилищата в София и Пловдив, както и в Бургас и Стара Загора е много близко. Това показва, че търсенето на имоти нараства във всички големи градове на страната.

На второ място по общо поскъпване на къщите и апартаментите е София с ръст от 16,3% за година. Второто място на столицата се дължи както на повишението на цените на новото строителство с 16,8%, така и на поскъпването на старото строителство с 16% за година. София е градът с най-малка разлика между движението на цените на ново и старо строителство. Което показва, че има голямо търсене и на двата типа апартаменти.

На трето място след Варна и София по общо покачване на цените на жилищата е Пловдив с 15,7% за година, показват данните на НСИ. В града под тепетата цените на съществуващите апартаменти и къщи са нараснали с 14,2% за година, а поскъпването на новото строителство е със 17,6%. Поскъпването на новите апартаменти до голяма степен зависи от това какви жилища излизат на пазара - дали са в луксозна сграда или по-обикновена кооперация.

На четвърто място по поскъпване на имотите за година е Бургас с общ ръст на цените с 14,2%, показват данните на НСИ. Цените на новите апартаменти и къщи в града са нараснали с 6,8%, а на съществуващите жилища - с 19,4%. Бургас е градът с най-голяма разлика в поскъпването на новите и съществуващите жилища.

Петото място в класацията е за Стара Загора. Имотите в града са поскъпнали с 13,7% за година. Покачването на цените на новите жилища е с 5,9%, а при старото строителство поскъпването е със 17% за година.

На шеста позиция е Русе с повишение на цените на къщите и апартаментите със 7,4% за година. От НСИ не са обявили данни за поскъпването на новите жилища в Русе, но при старото строителство повишението на цените е с 6,4%.

Любопитно е, че в два от шестте най-големи града в страната покачването на цените на съществуващите къщи и апартаменти е по-голямо отколкото на новите. През 2020 г. във всички големи градове на страната старото строителство се представя по-добре по отношение на движението на цените. След това обаче, това се промени и сега има градове, в които поскъпването на новото строителство е по-голямо отколкото на съществуващите апартаменти.

Общо за страната жилищните имоти са поскъпнали с 15,5% за година, показват данните на НСИ. При новите ръстът в цените е с 14,9%, а при съществуващите - с 16%. Разликата в поскъпването на новите и съществуващите жилища не е голяма. Причината за това е голямото търсене на пазара.

Само в рамките на второто тримесечие на годината лидер по поскъпване е Бургас с общо повишение на цените на имотите с 6,2%. През тримесечието новите жилища най-много са поскъпнали в София - със 7,4%, а при старото строителство най-голямо е покачването на цените в Бургас - с 6,7 на сто, пише "Труд".







