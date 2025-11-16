© Plovdiv24.bg До края на 2026 година всички пловдивчани, които се отопляват на дърва и въглища, трябва да подменят старите си отоплителни уреди. От 2027 г. в сила влиза пълна забрана за използването на силно замърсяващи печки и камини. За да улесни процеса, общината продължава да приема заявления по програмата, финансирана с европейски средства, която позволява напълно безплатна замяна с по-екологични инсталации.



Тази зима за първи път семейство Тодорови ще разчита на климатик вместо на печка на дърва. Те са преминали към новия тип отопление благодарение на програмата още през пролетта.



Стоянка Тодорова споделя:



"Като си включим климатика, няма я тази хамалогия, тези пепеляци, както е било преди – топличко, уютно.“



Съпругът ѝ Тодор Тодоров допълва:



"Въздухът е много важен. Ние сме в индустриалната зона, има предприятия с комини, така че за нас е много добре, че така стана.“



Приемът на заявления продължава



До момента са подадени над 2200 заявления, като общата квота е 4000 домакинства. Процедурата ще продължи, докато местата бъдат запълнени.



Най-слаб интерес има в районите "Източен“ и "Северен“, където хората масово използват дърва и въглища, но често нямат документи за собственост – задължително условие за участие.



Зам.-кметът Иван Стоянов уточнява:



"Изискванията по програмата са много строги и ние ги спазваме изцяло – посещение, оглед, снимка, присъствие на стария уред, който трябва да се подмени. На незаконни постройки няма как да сложим климатик.“



По актуализираната програма вече могат да се финансират и фотоволтаични системи. Засега седем домакинства са заявили интерес.



Документите се подават в Община Пловдив, както и в разкрития офис в Централна поща. Контакти са налични и на сайта на общината.



Андреас фон Буш, началник отдел "България, Унгария, Словения“ в Европейската комисия, коментира:



"Започнахме сътрудничеството с Община Пловдив в предходния програмен период, а тъй като беше успешно, го продължаваме и от 2021 до 2027 година с нови над 14 млн. евро.“



За да се избегнат превишения на фините прахови частици, общината вече е подготвила краткосрочни мерки за зимата – денонощни екипи за контрол, развитие на екологичен обществен транспорт и удължаване на "зелената вълна“ по ключови булеварди.



Кой може да кандидатства?



Собственици на жилища в Пловдив, които в момента се отопляват на дърва и въглища



Домакинства, които не са получавали финансиране по други проекти за безплатна подмяна на отоплителни уреди



Къде да подадете заявление?



На място: в офиса на Централна поща, Пловдив



Онлайн: на сайта plovdivcleanair.com



