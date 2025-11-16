ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Краят за старите печки на дърва и въглища в Пловдив наближава, домакинствата могат да ги заменят безплатно
Тази зима за първи път семейство Тодорови ще разчита на климатик вместо на печка на дърва. Те са преминали към новия тип отопление благодарение на програмата още през пролетта.
Стоянка Тодорова споделя:
"Като си включим климатика, няма я тази хамалогия, тези пепеляци, както е било преди – топличко, уютно.“
Съпругът ѝ Тодор Тодоров допълва:
"Въздухът е много важен. Ние сме в индустриалната зона, има предприятия с комини, така че за нас е много добре, че така стана.“
Приемът на заявления продължава
До момента са подадени над 2200 заявления, като общата квота е 4000 домакинства. Процедурата ще продължи, докато местата бъдат запълнени.
Най-слаб интерес има в районите "Източен“ и "Северен“, където хората масово използват дърва и въглища, но често нямат документи за собственост – задължително условие за участие.
Зам.-кметът Иван Стоянов уточнява:
"Изискванията по програмата са много строги и ние ги спазваме изцяло – посещение, оглед, снимка, присъствие на стария уред, който трябва да се подмени. На незаконни постройки няма как да сложим климатик.“
По актуализираната програма вече могат да се финансират и фотоволтаични системи. Засега седем домакинства са заявили интерес.
Документите се подават в Община Пловдив, както и в разкрития офис в Централна поща. Контакти са налични и на сайта на общината.
Андреас фон Буш, началник отдел "България, Унгария, Словения“ в Европейската комисия, коментира:
"Започнахме сътрудничеството с Община Пловдив в предходния програмен период, а тъй като беше успешно, го продължаваме и от 2021 до 2027 година с нови над 14 млн. евро.“
За да се избегнат превишения на фините прахови частици, общината вече е подготвила краткосрочни мерки за зимата – денонощни екипи за контрол, развитие на екологичен обществен транспорт и удължаване на "зелената вълна“ по ключови булеварди.
Кой може да кандидатства?
Собственици на жилища в Пловдив, които в момента се отопляват на дърва и въглища
Домакинства, които не са получавали финансиране по други проекти за безплатна подмяна на отоплителни уреди
Къде да подадете заявление?
На място: в офиса на Централна поща, Пловдив
Онлайн: на сайта plovdivcleanair.com
|Още по темата:
|общо новини по темата: 483
|предишна страница [ 1/81 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Стефан Златинов е новият областен председател на ДСБ в Пловдив
10:57 / 16.11.2025
Абсурдът на пловдивския жилищен пазар: Строи се безспирно, но цен...
09:50 / 16.11.2025
Исторически момент за пловдивската медицина, две роботизирани сис...
09:22 / 16.11.2025
Нов подход към проблема с водата в "Тракия"
09:00 / 16.11.2025
Слънчева неделя в Пловдив
08:18 / 16.11.2025
Делегация от кметове посрещна първите пътници от първия полет на ...
19:15 / 15.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS