Консорциум и обединение на фирми в надпревара за видеоконтрола в зоните за ниски емисии

© Консорциум Ер Джи Ай ти и Обединение "Сити Трафик Съпорт“(Ес Ди Нет Комюникейшънс ООД и А1 България ЕАД) участват като кандидати в обществената поръчка на община Пловдив за доставка, внедряване и поддръжка на хардуерно оборудване и софтуер за осъществяване на автоматизиран контрол на навлизане и движение на моторни превозни средства в зоните с ниски емисии на вредни вещества.



Припомняме, че става въпрос за обществена поръчка за близо 2 280 000 евро. Към момента не е осигурено финансиране, затова договорът е с отложено изпълнение.



ЗОП-ът е разделен на няколко дейности:



- Дейност 1 Изготвяне на бизнес анализ;



- Дейност 2 Изграждане на централната компонента, включваща изграждане на ИТ инфраструктура и предоставяне и инсталиране на софтуерни лицензи;



- Дейност 3 Разработка, доставка, интеграция и пускане в експлоатация на софтуер/система за осъществяване на автоматизиран контрол;



- Дейност 4 Изграждане на видеонаблюдение за нуждите на системата;



- Дейност 5 Обучение;



- Дейност 6 Поддръжка на системата за автоматизиран контрол;



За всяка една от тях има и различен срок за реализиране.



Миналата година общинският съвет на Пловдив взе решение за намаляване на замърсяването в центъра на града от автомобилни газове, като съкрати движението на по-старите автомобили, като изключение ще се направи само за живущите в двата определени за целта ринга:



Малкият ринг включва пространството между булевардите "Руски", "Христо Ботев", "Цар Борис III Обединител" и " Шести септември". Забраната влиза в сила от 1 октомври 2026 г. и ще важи само през зимния период до 30 април за автомобили с екологична група 1 и с бензинови двигатели и за групите 1 и 2 за дизелови.



Големият ринг обхваща територията между булевардите "Христо Ботев", "Копривщица", "България" и "Източен". Забраната ще влезе в сила от 1 октомври 2028 г., само за зимния период до 30 април всяка следваща година. Ще важи за коли от 1-ва и 2-ра екогрупи на бензин и за 1, 2 и 3-та дизел. В целия град ще е забранено отоплението с твърдо гориво.



Зоните ще бъдат сигнализирани с пътни знаци, табели, както и с пътни знаци и/или електронни табла с променящо се съдържание, изписани на български и на английски език, чрез които на водачите на МПС се указват въведените ограничения и/или забрани.



Контролът по нарушенията на превозните средства ще се осъществява чрез постоянно, денонощно видеонаблюдение с общински автоматизирани технически средства и системи. Записите от нарушенията ще се съхраняват три месеца. Административно наказание се налага на собственика на моторното превозно средство, на лицето собственик на недвижимия имот или наемателя.