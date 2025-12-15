ИЗПРАТИ НОВИНА
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
Автор: Георги Кирилов 11:27Коментари (0)3516
©
В последните дни в УСБАЛАГ "Селена“ набира скорост сериозно напрежение, което вероятно ще засегне медицинските среди в Пловдив, научи ексклузивно Plovdiv24.bg.

Според информацията, с която разполагаме, голяма част от водещите лекари са заявили, че напускат лечебното заведение и ще продължат професионалната си дейност другаде.

Подобно развитие би имало сериозно отражение върху работата и имиджа на една от най-големите акушеро-гинекологични болници в страната. Паралелно с това са постъпили сигнали за опити за измама и използване на документи с невярно съдържание.

По данни от компетентните органи се работи по няколко случая, включително за финансови нарушения. Ръководството на болницата не е излязло с публична позиция, а институциите предстои да проверят и изяснят всички факти и обстоятелства около дейността на лечебното заведение и неговото управление.

Развитието на ситуацията ще бъде следено с внимание, предвид значимостта на УСБАЛАГ "Селена“ за здравната система и пациентите в региона.







