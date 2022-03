Концерт в подкрепа на Украйна в Пловдив

© Plovdiv24.bg Концерт за солидарност с Украйна под надслов "С вас сме!" ще се проведе в Пловдив утре, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Пловдивчани ще чуят изпълненията на Дженифър Цанков, Стефан Молдовански, Антонио Костадинов, The River of Blues, Jenny Jo и The Black Stars, Васко Кръпката.



Събитието ще се проведе във вторник, 29 март, от 17 часа в парк "Пловдив 2019" до магазин Lidl в жр "Тракия".



Очаква се на мероприятието да бъдат десетки украински граждани. Припомняме, че до започването на военните действия украинската диаспора в Пловдив беше около 400 човека, а в областта живееха още над 650 души. Сега в града има около 800 бежанци от Украйна, половината от които са деца.