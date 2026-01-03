Комисар Пламен Иванов: Полицейската професия е призвание, а интересът към нея се връща

© Plovdiv24.bg Интервю за Plovdiv24.bg с комисар Пламен Иванов, зам.- директор на ОДМВР - Пловдив.



Каква 2025 година изпраща Областната дирекция на МВР в Пловдив, комисар Иванов?



Областната дирекция на МВР в Пловдив изпраща една година, изпълнена с доста предизвикателства, с интензивни натоварвания, но смятам, че с общите усилия на ръководството и на всички служители на Областната дирекция, успяхме да дадем адекватен отговор на тези предизвикателства и да постигнем едни добри резултати, с които да се поздравим на края на годината.



От равносметката, която си правите, може ли да се каже, че престъпността в Пловдив и областта е намаляла през тази година? Или пък има ръст?



Престъпността по някои видове може да има съвсем лек ръст, други видове имат доста сериозно намаление. Престъпността като социален феномен следва своите тенденции, които не винаги са подвластни само на действията на полицията. Смятам, че все пак при всеки конкретен случай и констатирани увеличения в някои сфери се вземат адекватни решения, прави се анализ на причините, довели до това и съответно се предприемат действия за ограничаване.



Все пак, като че ли се забелязва увеличение на битовите престъпления, видяхме няколко убийства. Имаше едно момче, което уби тъща си, бъдещата тъща. От ревност също имаше убийства.



Чисто статистически не се констатира такова увеличение. Но някои от случаите, които приковават общественото внимание, при положение, че при тях има натрупване, създават усещане за такова увеличение. Причините да има такава агресия, която в последствие ескалира и се достига включително и до убийства, са много комплексни. Свързани са и с напрежението като цяло в обществото. Но това, което мога да кажа след тези случаи, е, че всичките са разкрити, събрани са годни доказателства, за да може съответно евентуалните извършители да бъдат подведени под наказателна отговорност.



Има ли, все пак неразкрити криминални престъпления през 2025 година?



Разкриването на всяко едно престъпление е от изключително важно значение за нас, тъй като макар това да е една единица от общата статистика, това е личната история на някой човек, който подавайки сигнал към нас, подхожда с надежда неговият случай точно да бъде разрешен. Затова във всеки един случай ние полагаме максималните усилия, които имаме като възможност, за да доведем това до успешен край, до разкриване на самото престъпление. За щастие, през настоящата година нямаме наистина тежки престъпления, които не са разкрити. Разбира се имаме такива, които в момента сме в процес на работа, няколко от тях чисто технологично изискват по-сериозен етап от време, но за щастие, тежки и обществено значими и чувствителни престъпления нямаме неразкрити през настоящата година.



Всяка година питаме и за икономическата престъпност. Защото, за съжаление, съществува, нали така? Навярно и на територията на Пловдив особено, има такава. Къде са така най-големите такива престъпления, ако може да посочите?



За съжаление, икономическата престъпност съществува. Тя е един, не бих казал модерен, но феномен, който трудно може да бъде изкоренен изведнъж. Разбира се, Областната дирекция и в частност отделът "Икономическа полиция" полагат сериозни усилия за работа по всичките типове престъпления, свързани с нарушаване на законодателството в икономически линии на работа. През годината се поздравихме с доста и то разнообразни реализации. Всичките са плод на сериозни усилия, целенасочени за противодействие на този тип престъпления. Говорим за цялата гама от фалшиви, от неистински парични знаци, до укриване на данъци и широк тип престъпления, акцизни стоки – всичко, което е от каталога на "Икономическа полиция"“ през годината беше застъпено. Вярвам, че и през новата 2026 година, знаейки настоящите им дейности, ще има още много поводи да ги споменаваме след успешни реализации.



Стигаме до катастрофите, които са голям проблем за Пловдив. На кое място се нарежда областта по брой на такива произшествия?



На територията на Областната дирекция на Пловдив минават няколко от основните пътни артерии в страната. Имам предвид магистрала "Тракия", и то в най-натоварения й участък, както и Подбалканският път. Това са само две от основните пътни артерии, които минават през нашата област. Най-обективните критерии за оценка дали се справяме с т.нар. "война по пътищата" са три: тежки пътнотранспортни произшествия, пострадали от пътнотранспортни произшествия и за съжаление, третият критерий е починали лица.



До настоящия момент тази година, по трите основни критерия имаме намаление на случаите в тежките пътнотранспортни произшествия, при пострадалите лица, за изключително мое задоволство и при починалите, тъй като това е най-сериозният критерий, като се стремим да доведем жертвите до минимум. Смятам, че общите усилия на служителите, вярвайте ми, те са ежедневни и целенасочени, както и доброто партньорство с останали структури извън МВР, за момента води до резултати, които смятам за положителни. И по трите основни критерия имаме намаление. Точно колко ще бъде като процентно съотношение намалението, на края на годината ще може да изнесем като данни, но вярвайте ми, сериозни са.



Искате да кажете, че вече не сме на водещо място по броя катастрофи, или?



Ние сравняваме случаите от миналата година при нас. Като областна дирекция не би било правилно да се сравняваме с по-малки областни дирекции или такива, с различна структура на пътната мрежа. Затова ние ги сравняваме с нашите резултати от предходната година и се стремим да подобрим тях. Това е нашата основна цел – всяка следваща година да се стремим да подобрим нашите резултати, като в крайна сметка тези резултати са пострадали хора и починали хора. Това е най-важно, да запазим живота и здравето на хора.



През годините предлагахте различни решения, имаше разместване на отделни сектори, по пътищата бяха изпратени полицаи от районните управления. За 2025 година нещо такова конкретно можете ли да посочите? Нещо, което да сте направили специално в тази посока?



Конкретно, в посока за овладяване на "войната по пътищата", тази година е въвлечен целият състав на Полицията. Това не е характерно само за Областна дирекция Пловдив, а за цялото Министерство на вътрешните работи. Но вече не само служителите от "Охранителна полиция", които пряко имат правомощия да осъществяват контрол на пътното движение, но също така и служители от "Криминална полиция", които с небрандирани автомобили наблюдават за нарушители на пътя и подават сигнали към колегите си от "Охранителна полиция", които имат право по закон да вземат отношения за тези нарушения. Отделно, във всички възможни ситуации, когато от полза могат да ни бъдат камери за видеонаблюдение, без значение дали те са общинска собственост или собственост на Министерството, ползваме и тези възможности, за да може водачи, които са извършили административно нарушение, да бъдат санкционирани по закон.



А специално към хората, които допускат такива престъпления - дрогирани, пияни шофьори, дали сте измислили нещо, така че да ги спрем?



Полагат се максимални усилия. Повече случаи могат да бъдат установени, когато се извършват повече проверки. Затова ние се стараем да имаме повече служители на пътя, които да извършват адекватни и целенасочени проверки в тази посока съответно и да установяват повече водачи, които управляват автомобилите си след употреба на алкохол или наркотични вещества.



Имаше проблем с тестовете - недостиг на такива, невярно показващи. Дали съществува още този проблем?



Проблемът с фалшиво положителните тестове при тези, които са свързани с наркотични вещества, е коментиран неведнъж. Това, което се случи през настоящата година, е че се подобри организацията и беше намалено времето за резултатите от кръвните изследвания. Разбира се, през 2026 година се надяваме то да бъде сведено до минимум, за да може след един полеви тест, който е съответно положителен, максимално бързо да бъде верифициран и с кръвната проба, ако водачът е преценил, че трябва да даде такава. В случаите с алкохол нямаме констатирани проблеми, които да изискват подобряване на организацията.



А какво се случва с нелегалното превеждане на мигранти? Това си беше война през последните години. През тази година като че ли имаме по-малко такива случаи?



За щастие наблюдаваме сериозно намаление в натиска от мигранти, който беше по границите и съответно се пренасяше във вътрешността на страната. Областната дирекция не е спряла чисто оперативно да работи в тази посока, събирайки данни за лица, които се занимават с превеждане на мигранти през граница. Но към настоящия момент наистина се забелязва сериозен спад на случаите, когато лица извършат тази дейност. Не са напълно спрели, но случаите са доста по-редки, отколкото в предишни периоди.



На какво се дължи това, според Вас?



Вярвам, че това е комплексно. Със сигурност трябва да отлича и колегите от "Гранична полиция", които вярвам, че доста добре изпълняват своите задължения и се стараят още в ранен етап да предотвратяват тези неща. Вие също най-вероятно медийно сте чули за случаите, когато има доста добри реализации на различни други структури на Министерство на вътрешните работи. Областната дирекция също има такива случаи.



Забелязах, идвайки насам, че по Главната са тръгнали доста просяци. Как се справяте с тях?



Справяме се. Когато служители на Областната дирекция констатират подобни случаи и те попадат в хипотезата на нарушение на общинска наредба, те взимат административно отношение, каквото позволява законът. От известно време нетрудовите доходи, в случая от просия, не е криминално престъпление, по което ние можем по някакъв начин да взимаме друго отношение. Така че, най-общо казано, следваме разпоредбите на закона. Ако констатираме нещо подобно и то е нарушение на общинска наредба, прилагаме нейните текстове.



И сега за кадрите - имате ли проблем с тях? Имате ли недостиг на хора, или може би има много желаещи да работят при вас?



На първо място ще си позволя и от лична гледна точка да кажа, че за мен тази професия е по-скоро призвание. И хората, които искат да я работят, трябва предварително да са се съгласили с това, че нещата не винаги дават личен комфорт и носят социални придобивки. Но, смея да твърдя, че през последната година кандидатите за позициите, по които обявяваме конкурси, се увеличават и като брой, и като качество. Смятам, че кандидатстването за тази работа е личен избор. При самото кандидатстване те могат да се запознаят със стартовата си заплата, с критериите, които трябва да покриват, за да могат да участват на следващия етап на въпросния конкурс за длъжността и знаят при евентуално назначаване какво ще получат. И всеки един човек може да направи за себе си оценка и анализ дали това е заплатата, с която е съгласен да работи.



Неминуемо, когато заплащането е по-добро, то води до по-голям интерес от страна на гражданите. А това е единственият начин, за да може при нас да започнат работа хора с възможности и в последствие да подобрят и услугата, каквато е нашата работа. Услугата е сигурност.



Жените как се вписват тук, в дирекцията? И има ли на терен доста жени?



За щастие, в Областна дирекция има доста жени, като мога само да благодаря за всеотдайния им труд. Те са на различни позиции - както на улицата, така и на други длъжности. През годината съм имал възможност да наблюдавам прекрасни техни действия многократно и смея да твърдя, че имат едно наистина сериозно място в тази доскоро определена само за мъжка професия.



Имате ли наградени изявени полицаи за годината и за какви заслуги? През годините сте награждавали дори и граждани за доблестни постъпки.



През 2025 г. има множество наградени служители на Областната дирекция с различни награди, както от директора на Областната дирекция, така и от главен секретар и министър. За всеки конкретен случай, когато служители на Министерството дават основание да бъдат наградени, стремим се да поощряваме тези техни действия. Случаят, който първи идва в ума ми, е за колегите от секторът "Специализирани полицейски сили", които изключително адекватно бяха реагирали при случай с една дама, която беше в състояние на раждане. Успяха изключително бързо да я закарат до болницата и благодарение, това е по мнение на лекарите, на тези техни действия, за щастие, към настоящия момент тя и детенцето й са живи и здрави.



Какво ще си пожелаете за Новата година Вие лично и на екипа на дирекцията, на всички служители?



На първо място ще използвам възможността да благодаря на всички служители за всеотдайните действия през цялата година, за това, че лишиха своите семейства от вниманието, от което те се нуждаят, за да могат да бъдат максимално ефективни за гражданите. Желая на тях и на семействата им здраве, желая семейно щастие, желая много успехи в целите, които са си поставили! За себе си най-общо мисля, че здравето е най-важното нещо и ще се огранича да си пожелая само това.