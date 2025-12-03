ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Коледните светлини в "Източен" грейват довечера
Кметът на района Емил Русинов кани всички жители да споделят този приказен момент заедно.
Ще има тържествена музикална програма с участието на Снежанка и Дядо Коледа, Коцето Калки, огнено шоу, професионален инструктор по танци и томбола с много награди.
Заповядайте да споделим този вълшебен момент заедно!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 58
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Временно се преустановяват административните услуги в четири стру...
17:25 / 02.12.2025
АПИ с важно напомняне за шофьорите на Пловдив, които минават през...
16:13 / 02.12.2025
Природонаучният музей в Пловдив показа как се прави
15:37 / 02.12.2025
РУО Пловдив събира директори на училища
16:46 / 02.12.2025
Започна асфалтирането на "Брезовско шосе", слагат 26 см настилка ...
14:53 / 02.12.2025
Общината: Пловдив е готов за зимата
12:38 / 02.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Извънредно решение на правителството от последните минути!
11:11 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS