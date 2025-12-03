Коледните светлини в "Източен" грейват довечера

© Довечера от 18.00 ч. в парк "Каменица“, ще грейне коледното дърво в район "Източен“.



Кметът на района Емил Русинов кани всички жители да споделят този приказен момент заедно.



Ще има тържествена музикална програма с участието на Снежанка и Дядо Коледа, Коцето Калки, огнено шоу, професионален инструктор по танци и томбола с много награди.



Заповядайте да споделим този вълшебен момент заедно!