Коледната елха грейва в центъра на Пловдив
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 05:10
©
Както повелява дългогодишната традиция, кметът на Пловдив Костадин Димитров ще запали светлините на коледното дърво пред сградата на община Пловдив на пл. "Стефан Стамболов" днес в 18.00 часа. С това първо събитие в първия ден на декември, Община Пловдив дава началото на празничната програма за Коледа и Нова година в града.

Преди обратното броене и запалването на светлините, кметът Костадин Димитров ще отправи поздрав към пловдивчани и гости. Негови помощници ще бъдат талантливите малчугани от Хор на пловдивските момчета "Стефка Благоева" при ЦПЛР – Общински детски комплекс – Пловдив с ръководители Милка Толедова и Юлия Петрова. Те ще изпълнят три тематични песни: "Коледни вълнения", "Джинжъл белс" и "Нова година". Ще помага и любимия на всички деца Дядо Коледа, а на финала, небето ще се озари от светлините на празнични фойерверки. 

На същото място час по-рано, от 17:00 ч., концерт ще изнесе Духов оркестър Пловдив, с диригент Николай Гешев. През целия месец декември, пловдивчани и гости на града ще имат възможност да посетят многобройни и разнообразни събития, организирани от Община Пловдив, районните кметства, пловдивските културни институти, културни оператори и партньори.


Още по темата:
01.12.2025 Дара Екимова, Нели Петкова, Виктор Калев и Биг Бенд с концерти в първата седмица на "Коледа в Пловдив"
30.11.2025 Пловдивчанин: Украсата е супер, но вижте ето това!
30.11.2025 Грейват светлините на коледната елха в "Тракия"
30.11.2025 Митко Павлов: Настъпи този досаден момент от годината!
30.11.2025 Костадин Димитров: Ще е приказно!
29.11.2025 Започват проверки за безопасност на коледни играчки, украса и пиротехника
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Още новини от Новини от Пловдив:
Протест за Околовръстното на Пловдив
19:45 / 30.11.2025
"Резенче любов" 2025: Добротата оживя в ПГМТ "Проф. Цветан Лазаро...
18:45 / 30.11.2025
Пловдивчанин: Украсата е супер, но вижте ето това!
18:45 / 30.11.2025
Виктор Янков: Пловдив става все по-притегателен за млади хора, ко...
17:39 / 30.11.2025
Инцидент в мол "Марково тепе"! Пострадала жена: Вие в Пловдив май...
16:50 / 30.11.2025
Монтираха дълго чакана бариера в центъра на Пловдив
17:51 / 30.11.2025

