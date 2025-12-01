Коледната елха грейва в центъра на Пловдив

© Както повелява дългогодишната традиция, кметът на Пловдив Костадин Димитров ще запали светлините на коледното дърво пред сградата на община Пловдив на пл. "Стефан Стамболов" днес в 18.00 часа. С това първо събитие в първия ден на декември, Община Пловдив дава началото на празничната програма за Коледа и Нова година в града.



Преди обратното броене и запалването на светлините, кметът Костадин Димитров ще отправи поздрав към пловдивчани и гости. Негови помощници ще бъдат талантливите малчугани от Хор на пловдивските момчета "Стефка Благоева" при ЦПЛР – Общински детски комплекс – Пловдив с ръководители Милка Толедова и Юлия Петрова. Те ще изпълнят три тематични песни: "Коледни вълнения", "Джинжъл белс" и "Нова година". Ще помага и любимия на всички деца Дядо Коледа, а на финала, небето ще се озари от светлините на празнични фойерверки.



На същото място час по-рано, от 17:00 ч., концерт ще изнесе Духов оркестър Пловдив, с диригент Николай Гешев. През целия месец декември, пловдивчани и гости на града ще имат възможност да посетят многобройни и разнообразни събития, организирани от Община Пловдив, районните кметства, пловдивските културни институти, културни оператори и партньори.