|Коледари от всички възрасти наричат за здраве, плодородие и берекет
На 23 декември, облечени в автентични народни носии, с песни и благословии, те ще внесат празничен дух сред жителите на квартала.
Традицията е възстановена в Асеновград преди четири години по инициатива на родолюбивите млади мъже Георги Сапунаров, Илия Бърборчев и Атанас Борнаров. С много желание и лични средства те закупуват автентични носии и събират група коледари, които днес вече са неизменна част от празничния облик на квартала.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 122
|предишна страница [ 1/21 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Сериозна катастрофа в Пловдив, на място има и пожарна
13:48 / 21.12.2025
Заместник районният прокурор на Пловдив: Водят се спорове за собс...
18:23 / 20.12.2025
Срещу гаранция от 100 000 лева собственикът на болница "Селена" и...
18:05 / 20.12.2025
Николай Йорданов: С каквито и средства да ме мъчат, няма да ми вз...
17:01 / 20.12.2025
Николай Йорданов: Това са парите на болница "Селена", не на Ставр...
16:46 / 20.12.2025
За втори път пускат поръчката за стрелбището на Пловдив, след кат...
14:37 / 20.12.2025
