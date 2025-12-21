Коледари от всички възрасти наричат за здраве, плодородие и берекет

© Малки коледари от асеновградския квартал "Горни Воден“ ще обикалят домовете заедно с възрастните, за да наричат за здраве, плодородие и берекет през новата 2026 година.



На 23 декември, облечени в автентични народни носии, с песни и благословии, те ще внесат празничен дух сред жителите на квартала.



Традицията е възстановена в Асеновград преди четири години по инициатива на родолюбивите млади мъже Георги Сапунаров, Илия Бърборчев и Атанас Борнаров. С много желание и лични средства те закупуват автентични носии и събират група коледари, които днес вече са неизменна част от празничния облик на квартала.