Колата на пловдивчанин остана без номер и със счупени чистачки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:24Коментари (1)2465
© Plovdiv24.bg
виж галерията
За див вандализъм съобщи читател на Plovdiv24.bg. За какво по-точно става дума - даваме думата на човека сега:

"Уважаема редакция, искам да Ви информирам за извършен вандализъм върху моята кола през нощта на 14.09. точно на този хубав християнски празник. Отивайки към 7.45 вчера към колата, установих, че ми е откраднат предният регистрационен номер и са счупени чистачките.

Колата я паркирах към 23.00 ч. на 13.09., така че да не пречи на колите или гаражите на ул "Иван Стефанов Гешев" 39 и 37. Своевременно продадох жалба във Второ РПУ Пловдив и се надявам на компетентната и навременна намеса на служителите. Искам да се отрази и във вашата медия за повече гласност и спиране на такива хулиган".


Не знам как не пречи като и на двата адреса има гаражи, а улицата е тясна и допълнително пречи. Ама нищо, пак спри там, може втория път да имаш повече късмет :)
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

