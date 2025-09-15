© Plovdiv24.bg виж галерията За див вандализъм съобщи читател на Plovdiv24.bg. За какво по-точно става дума - даваме думата на човека сега:



"Уважаема редакция, искам да Ви информирам за извършен вандализъм върху моята кола през нощта на 14.09. точно на този хубав християнски празник. Отивайки към 7.45 вчера към колата, установих, че ми е откраднат предният регистрационен номер и са счупени чистачките.



Колата я паркирах към 23.00 ч. на 13.09., така че да не пречи на колите или гаражите на ул "Иван Стефанов Гешев" 39 и 37. Своевременно продадох жалба във Второ РПУ Пловдив и се надявам на компетентната и навременна намеса на служителите. Искам да се отрази и във вашата медия за повече гласност и спиране на такива хулиган".