Кола на пътното платно - така читател на Plovdiv24.bg озаглави сигнала си, изпратен до нашата медия днес. Човекът ни изпрати и снимка, която онагледява видяното от него в началото на днешния ден.

Изумителна гледка в час пик

"Здравейте! Днес към 7 и 30 часа сутринта, минавайки покрай бензиностанция, попаднах на тежко задръстване. Причината се оказа следната - автомобил след паркиране на тротоара пред блока, чийто водач е забравил да сложи на скорост колата. Автомобилът се е спуснал надолу и е застанал на пътя. Подадох сигнал на телефон 112. След близо 30 минути още нямаше патрул на "Пътна полиция", който да регулира движението".

Мястото, на което става "инцидентът", е оживен булевард

Оказва се, че мястото, на което въпросният автомобил е изпаднал, по принцип е доста оживено. Това е булевард "Александър Стамболийски" в непосредствена близост до кръстовището с улица "Димитър Талев" в район "Южен", където обикновено в сутрешните и вечерните часове движението е много оживено, а напливът от автомобили - огромен.