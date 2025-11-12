ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът специално за Plovdiv24.bg: Да популяризираме градския транспорт, за да има по-малко коли в Пловдив
"Заедно с министъра на транспорта и с народните представители предприехме действия относно облекчаване на междуселищния трафик.
В момента съседните на Пловдив общини имат сутрин и вечер изключително голямо натоварване върху транспортна схема. Т.е. ние имаме множество автомобили, които всяка сутрин влизат в града и съответно – вечер излизат.
Не може да не предприемем действия, които да позволят, да дадат възможност вместо 50 автомобила да влизат един-два рейса. Разбира се, говорим за възможност да влязат в града, да оставят пътниците през една-две спирки, да завъртят обратно. Да могат гражданите и тези, които идват в града, да се прикачат на удобен транспорт. Да популяризираме марката "Градски и междуградски транспорт“ и съответно да имаме намаляване на автомобилния трафик.
Това ни е целта и всички транспортни схеми и всички разписания ще минават през съгласуване с община Пловдив. Ще ги съгласуваме и с Общинския съвет, ако е необходимо.
