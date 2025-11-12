ИЗПРАТИ НОВИНА
Кметът специално за Plovdiv24.bg: Да популяризираме градския транспорт, за да има по-малко коли в Пловдив
Автор: Диана Бикова 16:38Коментари (12)3668
© Plovdiv24.bg
Кметът Костадин Димитров коментира за Plovdiv24.bg промените в Закона за автомобилните превози и как ще се отрази на Пловдив:

"Заедно с министъра на транспорта и с народните представители предприехме действия относно облекчаване на междуселищния трафик.

В момента съседните на Пловдив общини имат сутрин и вечер изключително голямо натоварване върху транспортна схема. Т.е. ние имаме множество автомобили, които всяка сутрин влизат в града и съответно – вечер излизат.

Не може да не предприемем действия, които да позволят, да дадат възможност вместо 50 автомобила да влизат един-два рейса. Разбира се, говорим за възможност да влязат в града, да оставят пътниците през една-две спирки, да завъртят обратно. Да могат гражданите и тези, които идват в града, да се прикачат на удобен транспорт. Да популяризираме марката "Градски и междуградски транспорт“ и съответно да имаме намаляване на автомобилния трафик.

Това ни е целта и всички транспортни схеми и всички разписания ще минават през съгласуване с община Пловдив. Ще ги съгласуваме и с Общинския съвет, ако е необходимо.



Коце! Вие за толкова години не може да направите една нова пътна артерия ,като например- Царевец ,Модър, Александър Стамболийски, Индистриална, Асеновградско шосе ! В тоя град инфраструктурата е от преди 50 години та за какъв градски транспорт говориш ? Той трябва да се движи някъде.
0
 
 
Кмете спри мащабното стройтелство за да си отдъхне града а не се прави на умен защото не си
+1
 
 
Кмета явно няма връзка с реалността. Ние буквално нямаме градски транспорт... Какво ще популизираме? С парите, които се наливат в частници можеше да се закупят необходимия борй електробуси и да са общинска собственост....
-1
 
 
Тука има,тука нема.Кмете поне от теб да почне,майката му е метро.С това начало може да се впишеш в историята на Пловдив с добро!
+1
 
 
На следващите местни избори в Пловди първи и основен въпрос за всяка партия със селяндури пришълци в листите си трябва да бъде: КОГА ЩЕ ПРЕОБРАЗУВАТЕ НА 100% ЛИНИИТЕ ОТ ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА В ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ, ДОФИНАНСИРАНО С УЧАСТИЕТО ПО ЕВРОПРОГРАМИ? Това е основният проблем на Пловдив - всичко останало произтича от него. Задръствания, паркиране, инфраструктура, екология, заболявания от мръсен въздух, шум, стрес, травматизъм и безопасност, качество на живот.
0
 
 
Кой и за какво да ви вярва г-н Кмете Тотално компроментира администрация ако се вгледаме в разходите прехвърлени към 2026
0
 
 
Еднорозите дали няма да популяризираме преди това?! ба*ти нещастника! Ако ГЕРБ продължават да пробутват п**ки като тоя и Зико скоро резултата в Пазарджик ще им се стори като огромен успех!
+2
 
 
С най-голямо удоволствие бих ползвал градски транспорт. Стига да имаше такъв. 17-ката се е превърнала в митичен автобус. От понеделник до петък има транспорт само до 20:00 понякога и до 20:30 ако се е заблудил нещо. И това е при условие, че си съгласен да чакаш по 30-40 мин понякога и до час за да хванеш линията която ти трябва. А за уикенда да не говорим. Уикенда ако трябва да се придвижш на по голямо разстояние по-бързо е пеш. Другите варианти са с личен автомобил или такси.
0
 
 
Всичко хубаво, да кажем, че някой от Труд успешно стигне с междуселкоградски автобус до Ленинград. Как продължава след това? Кой непристигащ и непристигащ градски автобус хваща? Да кажем, че продължава пеша по Герджика. След това по кой липсващ тротоар да продължи до 6ти Септември? Няма как в град, в който 20 години всичко се прави в името на 20 годишните ръждиви таралясници да кажеш "Качвайте се на градския, мърши!". Няма как в град, в който вътрешно кварталните улици, ремонтирани през последните години са направени широки, та да може по цяла нощ олигофренчетата с току-що взети книжки да се състезават с колите, а тротоарите малоумно тясни, на места по 20см, да се движиш нормално като човешко същество- с крака. Абсолютно лицемерие, та да оправдае партийните изцепки на пкп, тиквето и другите.
+3
 
 
Ми направи градски транспорт бе селяк, па тогава го популяризирай. То два частни рейса има на кръст у тоя град, тоя дребния с дънките за транспорт говори.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

