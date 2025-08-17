ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът планира да посети Милано и Братислава с новите линии на летище "Пловдив"
"Догодина ще се борим за още дестинации - едната от тях ще е до Испания. Вижда се, че не само работещите хора ще използват тези линии за ваканция, но и пловдивчани и хората от региона ще имат възможност да посетят тези развлекателни дестинации", каза кметът и добави:
"Аз лично проявявам интерес и към Братислава, и към Милано, и заедно с приятели си мислим как и ние да организираме след октомври-ноември съответно по едно посещение до тези страни".
Кметът съобщи още, че има голям интерес към промоционалните билети до Милано, които бяха обявени от Ryanair. Билетите до Братислава също са на изгодна цена. Той призова пловдивчани и хората от съседните общини да ползват летище "Пловдив".
Според кмета Фондът за развитие на летище Пловдив трябва да акумулира повече средства, за да имаме и още дестинации.
"Ще положа лично усилия до края на годината да увеличим броя на общините, които подпомагат летището. Всяка община е добре дошла. По този начин и техните общини ще се развиват. Разбира се, нашата вноска във Фонда е най-голяма, като основен вложител", каза още кметът на Пловдив.
