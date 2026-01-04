© Интензивна и изключително натоварена 2025 г. изпрати администрацията на район "Северен“. Основната дейност е била насочена върху проектирането на различни обекти в две сфери – здравеопазване и инфраструктура, съобщи в интервю за Plovdiv24.bg кметицата Венцислава Любенова.



Реновирането на бул. "Марица север“ е най-сериозният проект, който вече е предаден в голяма община. Той предвижда пълно преобразяване на участъка от хотел "Марица“ до подмостието на Герджика. Габаритът на уличното платно се запазва, а сред новостите са изграждане на велоалея, повече зеленина – храсти и дървета, поставяне на нови пейки, видеонаблюдение и т.н.



Сред другите инфраструктурни обекти са ремонтът на "Иван Рилски“ и "Братя Търневи“, както и ул. "Сава Муткуров“ в участъка извън рамките на Водния цикъл, а именно пред ДГ "Славей“ и ОУ "Райна Княгиня“. В рамките на 30-дневно обществено обсъждане живущите на "Сава Муткуров“ трябва да изберат вариант А – с велоалея и по-малко паркоместа или вариант Б – без велоалея, но с повече паркоместа.



"Цялата идея за проектите, които правим, е да има максимално повече паркоместа за живущите, защото това е един от най-големите ни проблеми не само в района, а и в целия град“ – коментира Любенова.



В "Северен“ има възможност да се направят три подземни паркинга – на бул. "Дунав“ 40-44, на ул. "Кольо Фичето“ и на ул. "Панагюрище“, както и два многоетажни на ул. "Брезовско шосе“.



Кметицата сподели, че в последните месеци на годината усилията са били насочени към зелените зони. Припомни, че Община Пловдив кандидатства по европейската програма за премахване на т. нар. "кални петна“ и реновиране на междублокови пространства. В тази връзка администрацията на "Северен“ е изработила пет проекта.



Остават обаче и много неизпълнени желания на гражданите за реновиране на средата, в която живеят. "Като минус видяхме, че, когато нямаш проект, не можеш да кандидатстваш. Затова заложихме основно на проектиране на улици, пристройки на детски градини, междублокови пространства, паркинги“ – обясни Любенова.



Кметството на "Северен“ остава единственото, което продължава да няма собствен дом и се помещава в бараките на бул. "Цар Борис III Обединител 22А. За 2026 г. кметицата и екипът й си пожелават да има положително развитие по темата.



Цялото интервю гледайте в прикаченото видео!



