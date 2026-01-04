ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Кметът на "Северен": Това е един от най-големите ни проблеми
Автор: Диана Бикова 08:45Коментари (0)846
©
Интензивна и изключително натоварена 2025 г. изпрати администрацията на район "Северен“. Основната дейност е била насочена върху проектирането на различни обекти в две сфери – здравеопазване и инфраструктура, съобщи в интервю за Plovdiv24.bg кметицата Венцислава Любенова.

Реновирането на бул. "Марица север“ е най-сериозният проект, който вече е предаден в голяма община. Той предвижда пълно преобразяване на участъка от хотел "Марица“ до подмостието на Герджика. Габаритът на уличното платно се запазва, а сред новостите са изграждане на велоалея, повече зеленина – храсти и дървета, поставяне на нови пейки, видеонаблюдение и т.н.

Сред другите инфраструктурни обекти са ремонтът на "Иван Рилски“ и "Братя Търневи“, както и ул. "Сава Муткуров“ в участъка извън рамките на Водния цикъл, а именно пред ДГ "Славей“ и ОУ "Райна Княгиня“. В рамките на 30-дневно обществено обсъждане живущите на "Сава Муткуров“ трябва да изберат вариант А – с велоалея и по-малко паркоместа или вариант Б – без велоалея, но с повече паркоместа.

"Цялата идея за проектите, които правим, е да има максимално повече паркоместа за живущите, защото това е един от най-големите ни проблеми не само в района, а и в целия град“ – коментира Любенова.

В "Северен“ има възможност да се направят три подземни паркинга – на бул. "Дунав“ 40-44, на ул. "Кольо Фичето“ и на ул. "Панагюрище“, както и два многоетажни на ул. "Брезовско шосе“.

Кметицата сподели, че в последните месеци на годината усилията са били насочени към зелените зони. Припомни, че Община Пловдив кандидатства по европейската програма за премахване на т. нар. "кални петна“ и реновиране на междублокови пространства. В тази връзка администрацията на "Северен“ е изработила пет проекта.

Остават обаче и много неизпълнени желания на гражданите за реновиране на средата, в която живеят. "Като минус видяхме, че, когато нямаш проект, не можеш да кандидатстваш. Затова заложихме основно на проектиране на улици, пристройки на детски градини, междублокови пространства, паркинги“ – обясни Любенова.

Кметството на "Северен“ остава единственото, което продължава да няма собствен дом и се помещава в бараките на бул. "Цар Борис III Обединител 22А. За 2026 г. кметицата и екипът й си пожелават да има положително развитие по темата.

Цялото интервю гледайте в прикаченото видео!



Още по темата: общо новини по темата: 22
03.01.2026 »
03.01.2026 »
03.01.2026 »
02.01.2026 »
01.01.2026 »
31.12.2025 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
От ред към хаос: "Арт Позитив 2026" кани творци да разчупят грани...
22:20 / 03.01.2026
Пловдивски адвокат направи документален филм
21:30 / 03.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Отново хаос на жп прелезите в Пловдив
19:30 / 03.01.2026
На мястото на Централна поща в Пловдив преди е имало шантан, къде...
19:07 / 03.01.2026
Шест търговци в Пловдивска област са глобени заради спекула
17:14 / 03.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
13:50 / 02.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
10:21 / 03.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
09:23 / 02.01.2026
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
09:08 / 03.01.2026
Пловдичанин остана доста неприятно изненадан от закръглянето на цена в евро
Пловдичанин остана доста неприятно изненадан от закръглянето на цена в евро
14:54 / 02.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Проблеми между шофьори от масовия транспорт и пътници
Пловдив през 2025 година
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Напрежение между САЩ и Венецуела
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: