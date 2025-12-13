ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Първо в Plovdiv24.bg: Готов е проектът за реновиране на бул. "Марица север"
Автор: Диана Бикова 09:28Коментари (1)626
©
виж галерията
Проектът за реновиране на бул. "Марица север" е готов и официално беше представен пред жителите на район "Северен" в рамките на Деня на отворените врати. Цялостната реконструкция на булеварда е сред ключовите проектни разработки, които предстоят да се реализират в района, каза в интервю за Plovdiv24.bg кметицата Венцислава Любенова.

Предвижда се обновяване на участъка от хотел "Марица" до подмостието на Герджика, като първият етап е до Пешеходния мост. Ще има велоалея, поливна система, повече от 200 нови дървета. 

Паважът ще бъде подменен с настилка, подходяща за тежкотоварни автомобили. По целия участък ще има ново улично енергоспестяващо осветление. В самата крайбрежна зона ще се разширят пешеходните алеи и ще се сложи ново алейно осветление. Тополите ще се премахнат и ще се залеси с устойчиви дървесни видове, които с времето ще пораснат и ще дават достатъчно сянка, уточни главният архитект на "Северен" арх. Рамона Георгиева. 

Планира се разширение на детската площадка, като за целта ще се премести сегашната кучешка площадка на по-подходяща локация. Така двете зони няма да са в близост една до друга и няма да се смесват. "Кучешка площадка ще има, но няма да е по устието на реката и по пешеходните пътеки. Ще намерим по-подходящо място, така че да се изолира и да може да има по-хубава визуална гледка към река Марица" - обясни арх. Георгиева. 

Предвидени са също зони за отдих, за плаж с шезлонги, за наблюдение, за настолни игри и много атракции. 

Подобно на реновираната част на бул. "Марица юг" до Водната палата и от северната страна на булеварда ще бъде изградена сцена за събития. Това е заложено в етап II на проекта. Сцената ще бъде от Пешеходния мост до ул. "Победа". Там се проектира сцена с излизане към река Марица, като понтон, и ще се получи много красиво. Зад нея ще се запазят алеите, озеленяването, продължението на велоалеята

Етап I на проекта за реконструкция на "Марица север" е включен от кмета Костадин Димитров в Приложение №3 за финансиране. Районната кметица се надява още през 2026 г. да започне реализацията. Самото изпълнение зависи от времевите рамки, които ще бъдат определени в договорите с избраните изпълнители.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Фондация "Кураж" кани пловдивчани на театрално събитие, посветено...
07:00 / 13.12.2025
Катастрофа край Пловдив, движението е затруднено
20:11 / 12.12.2025
Мъж е в болница в Пловдив, спешно докаран с хеликоптер
16:06 / 12.12.2025
Протестиращи и кметове блокираха Околовръстното на Пловдив, този ...
16:36 / 12.12.2025
Сигнал: При земетресение всеки един от тези блокове може да рухне...
14:58 / 12.12.2025
Светофарът на ул. "Царевец" и "Пещерско шосе" заработи
14:00 / 12.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
10:14 / 11.12.2025
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
09:17 / 11.12.2025
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
19:44 / 11.12.2025
Променят рожденото й име на Силвия, днес е позната на цяла България като Есил
Променят рожденото й име на Силвия, днес е позната на цяла България като Есил
09:27 / 11.12.2025
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Голяма верига затваря 200 магазина
Голяма верига затваря 200 магазина
12:06 / 11.12.2025
Правителството подаде оставка!
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Зима 2025/2026 г.
Грипна епидемия обхвана страната
Гръцките фермери блокират за тирове границите у нас
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: