ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Първо в Plovdiv24.bg: Готов е проектът за реновиране на бул. "Марица север"
Предвижда се обновяване на участъка от хотел "Марица" до подмостието на Герджика, като първият етап е до Пешеходния мост. Ще има велоалея, поливна система, повече от 200 нови дървета.
Паважът ще бъде подменен с настилка, подходяща за тежкотоварни автомобили. По целия участък ще има ново улично енергоспестяващо осветление. В самата крайбрежна зона ще се разширят пешеходните алеи и ще се сложи ново алейно осветление. Тополите ще се премахнат и ще се залеси с устойчиви дървесни видове, които с времето ще пораснат и ще дават достатъчно сянка, уточни главният архитект на "Северен" арх. Рамона Георгиева.
Планира се разширение на детската площадка, като за целта ще се премести сегашната кучешка площадка на по-подходяща локация. Така двете зони няма да са в близост една до друга и няма да се смесват. "Кучешка площадка ще има, но няма да е по устието на реката и по пешеходните пътеки. Ще намерим по-подходящо място, така че да се изолира и да може да има по-хубава визуална гледка към река Марица" - обясни арх. Георгиева.
Предвидени са също зони за отдих, за плаж с шезлонги, за наблюдение, за настолни игри и много атракции.
Подобно на реновираната част на бул. "Марица юг" до Водната палата и от северната страна на булеварда ще бъде изградена сцена за събития. Това е заложено в етап II на проекта. Сцената ще бъде от Пешеходния мост до ул. "Победа". Там се проектира сцена с излизане към река Марица, като понтон, и ще се получи много красиво. Зад нея ще се запазят алеите, озеленяването, продължението на велоалеята
Етап I на проекта за реконструкция на "Марица север" е включен от кмета Костадин Димитров в Приложение №3 за финансиране. Районната кметица се надява още през 2026 г. да започне реализацията. Самото изпълнение зависи от времевите рамки, които ще бъдат определени в договорите с избраните изпълнители.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 12 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Фондация "Кураж" кани пловдивчани на театрално събитие, посветено...
07:00 / 13.12.2025
Катастрофа край Пловдив, движението е затруднено
20:11 / 12.12.2025
Мъж е в болница в Пловдив, спешно докаран с хеликоптер
16:06 / 12.12.2025
Протестиращи и кметове блокираха Околовръстното на Пловдив, този ...
16:36 / 12.12.2025
Сигнал: При земетресение всеки един от тези блокове може да рухне...
14:58 / 12.12.2025
Светофарът на ул. "Царевец" и "Пещерско шосе" заработи
14:00 / 12.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Голяма верига затваря 200 магазина
12:06 / 11.12.2025
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS