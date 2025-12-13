© виж галерията Проектът за реновиране на бул. "Марица север" е готов и официално беше представен пред жителите на район "Северен" в рамките на Деня на отворените врати. Цялостната реконструкция на булеварда е сред ключовите проектни разработки, които предстоят да се реализират в района, каза в интервю за Plovdiv24.bg кметицата Венцислава Любенова.



Предвижда се обновяване на участъка от хотел "Марица" до подмостието на Герджика, като първият етап е до Пешеходния мост. Ще има велоалея, поливна система, повече от 200 нови дървета.



Паважът ще бъде подменен с настилка, подходяща за тежкотоварни автомобили. По целия участък ще има ново улично енергоспестяващо осветление. В самата крайбрежна зона ще се разширят пешеходните алеи и ще се сложи ново алейно осветление. Тополите ще се премахнат и ще се залеси с устойчиви дървесни видове, които с времето ще пораснат и ще дават достатъчно сянка, уточни главният архитект на "Северен" арх. Рамона Георгиева.



Планира се разширение на детската площадка, като за целта ще се премести сегашната кучешка площадка на по-подходяща локация. Така двете зони няма да са в близост една до друга и няма да се смесват. "Кучешка площадка ще има, но няма да е по устието на реката и по пешеходните пътеки. Ще намерим по-подходящо място, така че да се изолира и да може да има по-хубава визуална гледка към река Марица" - обясни арх. Георгиева.



Предвидени са също зони за отдих, за плаж с шезлонги, за наблюдение, за настолни игри и много атракции.



Подобно на реновираната част на бул. "Марица юг" до Водната палата и от северната страна на булеварда ще бъде изградена сцена за събития. Това е заложено в етап II на проекта. Сцената ще бъде от Пешеходния мост до ул. "Победа". Там се проектира сцена с излизане към река Марица, като понтон, и ще се получи много красиво. Зад нея ще се запазят алеите, озеленяването, продължението на велоалеята



Етап I на проекта за реконструкция на "Марица север" е включен от кмета Костадин Димитров в Приложение №3 за финансиране. Районната кметица се надява още през 2026 г. да започне реализацията. Самото изпълнение зависи от времевите рамки, които ще бъдат определени в договорите с избраните изпълнители.