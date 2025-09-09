Булевард в центъра на Пловдив ще се превърне в скъпоценно бижу

© Google Много скоро започва обновяването на бул."Марица - Север", съобщиха от администрацията на района.



Проектирането е вече завършено, а реализацията влиза в Инвестиционната програма на Община Пловдив.



По думите им предстои модернизация на 800 м от булеварда – от бул. "Цар Борис III Обединител“ до бул. "Победа“.



Тя включва нови тротоари, алеи и отделна велоалея, модерна детска площадка, спортна зона и места за отдих.



Предвидено е засаждането на над 120 нови дървета и богата зеленина.



Трябва да бъде подменен паважа с асфалт, нова организация на движението и паркоместа.



От администрацията са се погрижили за пейки, кошчета и модерно осветление за повече комфорт и сигурност.



Проектът е на стойност около 8 млн. лв., финансиран чрез Инвестиционната програма на Община Пловдив.



"Създаваме модерно, зелено и достъпно пространство – за децата, семействата и всички пловдивчани.“ – Венцислава Любенова, кмет на район "Северен“