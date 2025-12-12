ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Северният район на Пловдив показва всички значими промени, които предстоят там
Ела да видиш бъдещето на нашия район. В "Северен“ подготвяме серия от важни промени и искаме вие, жителите, да ги видите първи.
Заповядайте на Ден на отворени врати, където представяме всички ключови проектни разработки, които предстоят да обновят улици, паркове, детски градини и цели квартали.
Какво ще видите?
Инфраструктура
1. Бул. "Марица – Север“ – цялостна реконструкция
2. Ул. "Св. Иван Рилски“ – ремонт
3. Ул. "Братя Търневи“ – ремонт
4. Ул. "Полк. Сава Муткуров“ – ремонт
5. Нов паркинг към бл. на бул. "България“ 186
Детски заведения
6. ДГ "Бреза“ – разширение
7. Нова ДГ на ул. "Иван Рилски“
8. ДГ "Славей“ – реконструкция
Паркове и зелени зони
9. Парк "Рибница“
10. Паркови зони в кв. "Северно от Панаира“
11. Парк "Надежда“
12. Парк "Св. Иван Рилски“ – нова детска площадка
13. Спортна зона при бул. "България“ и ул. "Васил Левски“ (Луксор)
Урбанистични проекти
14. ПУП за кв. "Захарна фабрика“ и ул. "Тодор Каблешков“
Какво да очаквате?
- Визуализации и чертежи
- Обяснения и разговори с екипа
- Поглед зад кулисите на проектите
- Свободна дискусия и обратна връзка
Дата на провеждане: 12 декември 2025 г. От 16:00 до 18:00 ч.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Тържествен коледен концерт с благотворителна цел ще изнесе дамски...
22:45 / 11.12.2025
Директорката на едно от най-престижните училища в Пловдив се пенс...
20:59 / 11.12.2025
8698 искат махане на мантинелите от Околовръстното
16:51 / 11.12.2025
Кметицата на Марково: Незабавно премахване на мантинелите
16:29 / 11.12.2025
АПИ предложи два варианта за Околовръстното на Пловдив, единият е...
16:19 / 11.12.2025
ПП–ДБ иска оставката на кмета на Пловдив заради допусната заплаха...
13:59 / 11.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Неузнаваема и минус 66 кг
09:07 / 10.12.2025
ЕС въвежда нови правила за заплащането на всички работещи
12:08 / 10.12.2025
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Въпреки всички правила на Холивуд, те са заедно 20 години
15:15 / 10.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS