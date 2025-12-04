Кметът на Пловдив ще даде старт на санирането на блок

© Кметът на Пловдив Костадин Димитров ще даде старт на санирането на блок 50 в район "Тракия“ днес в 11,00 часа, съобщиха от администрацията на Общината.



Сградата е една от 32-те, които ще бъдат енергийно обновени по процедура BG-RRP-4.023 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз.