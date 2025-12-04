ИЗПРАТИ НОВИНА
Кметът на Пловдив ще даде старт на санирането на блок
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:02
©
Кметът на Пловдив Костадин Димитров ще даде старт на санирането на блок 50 в район "Тракия“ днес в 11,00 часа, съобщиха от администрацията на Общината.

Сградата е една от 32-те, които ще бъдат енергийно обновени по процедура BG-RRP-4.023 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз.


22.11.2025 Община Пловдив получи приз
21.11.2025 ПП–ДБ с остро питане за санирането в Пловдив
13.11.2025 Блок в Пловдив повече никога няма да бъде същият
13.11.2025 В Община Пловдив се проведе работна среща по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
11.11.2025 Започва санирането на блок в "Централен"
26.10.2025 Този жилищен блок в Пловдив вече няма да е същият
Той Коцето си обича строителството, както башицата Асфалт паша асфалта! Сигурно е уговорил ресто - една изолацийка за свой имот, знаем го какъв е!
Добре де, хубаво ще санирате. Ама защо през зимата? После се чудим защо се отлепват изолациите и протичват покривите. Технологично не е правилно да се използват грунтове и лепила под 5 градуса.
Запалиха светлините на коледната елха в "Тракия"
20:51 / 03.12.2025
20:51 / 03.12.2025
Къща в пловдивско село се превърна в коледна атракция
20:05 / 03.12.2025
20:05 / 03.12.2025
Бащата на Сияна: Малко ми идва в повече
16:42 / 03.12.2025
16:42 / 03.12.2025
Показаха техниката, с която обследваха Околовръстното на Пловдив
07:56 / 04.12.2025
07:56 / 04.12.2025
Водач на тротинетка е в болница след удар с лек автомобил
16:27 / 03.12.2025
16:27 / 03.12.2025
"Европейски пътища": Подкрепяме нуждата за разширяване на Околовр...
16:31 / 03.12.2025
16:31 / 03.12.2025

09:09 / 02.12.2025
09:42 / 03.12.2025
12:16 / 03.12.2025
15:32 / 02.12.2025
09:51 / 02.12.2025
15:19 / 02.12.2025
