ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Кметът на Пловдив: След година кино "Космос" ще радва пловдивчани отново
"Преди около 10 дни бях на обекта. Фирмата изпълнител се справя добре, в линейния график са", каза кметът.
Димитров изтъкна, че е важно пловдивчани да знаят, че емблематичното кино "Космос", на чиито много прожекции сме се радвали в миналото, може би след година ще има възможност да ни радва отново - освен с прожекции, и с музикални представления и други.
"Вече ще имаме още една сцена с 599 места, сцена с техника за придвижване на необходимите декори, съблекални в подземието и съпътстващи помещения.още няколко конферентни зали, които са около киносалона, с прекрасно площадно пространство", каза още Костадин Димитров.
Архитектите постоянно съблюдават строителството и контролират процеса. Пусковият срок е година и половина, но фирмата засега показва забележителни темпове и се очаква да се справят по-рано.
"Ние следим първо всичко да е качествено и после срока. Защото при толкова очаквано нещо, трябва да имаме и добро изпълнение".
Според кмета е необходимо и добро управление, след като бъде изграден целият обект. Затова на куратора, който ще бъде назначен, и на целия екип, който ще работи в новото кино "Космос", ще им бъде поставена задачата да се самоиздържат и да има по-малко нужда от финансиране от общината.
Съответно трябва да има и постоянна заетост там.
"Защото Пловдив доказа, че има нужда от още сцени и място за култура. Повечето ни сцени досега са за около 500 места, а тук сега ще бъдат 599 места", повтори кметът.
Щатовете за кино "Космос" все още не са уточнени. Тази година ще се обяви процедурата. Не е изключено още тази година да бъде заложено в бюджета финансиране за кино "Космос".
"Изключително важно е да се знае, че културната програма в Пловдив продължава. Годината беше изключително силна - 900 събития в града. Имаше вечери, в които пловдивчани и гости се чудят на кое събитие да отидат. По 12 бяха на вечер. Забелязвате, че градът е жив и в късните часове Главната е изпълнена с хора. Опашките за сладолед в 24 часа са факт. И това трябва да продължи още повече във времето.
НФ "Култура", където кандидатствахме и бяхме одобрени, ще ни даде възможност да продължим събитията от октомври до март, и вече всичко като програма е стиковано. Така че и тази година ще имаме възможност за повече култура в Пловдив. Ние сме един от малкото градове, който инвестира много в култура, но знаете пословичното изречение, че всяка евро, изхарчено за култура, се връща по четири в града като полза", посочи още пловдивският кмет.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 141
|предишна страница [ 1/24 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Павилион за продажба на вестници изгоря в Пловдив
22:59 / 17.11.2025
ВИП среща в Пловдив
22:49 / 17.11.2025
Сблъсък в мъгливия Пловдив!
21:41 / 17.11.2025
Крадец, прониквал в жилища, е арестуван в Пловдив
20:28 / 17.11.2025
Над 120 недоносени бебета обгрижиха в УМБАЛ "Пловдив" от началото...
18:20 / 17.11.2025
Окончателно! Кучето Мауси си отива у дома
17:11 / 17.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS