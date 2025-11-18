ИЗПРАТИ НОВИНА
Кметът на Пловдив: След година кино "Космос" ще радва пловдивчани отново
Автор: Цвети Тончева 09:55Коментари (0)100
©
Ремонтът на кино "Космос" върви с добри темпове. Това каза в интервю за Plovdiv24.bg кметът на града Костадин Димитров.

"Преди около 10 дни бях на обекта. Фирмата изпълнител се справя добре, в линейния график са", каза кметът.

Димитров изтъкна, че е важно пловдивчани да знаят, че емблематичното кино "Космос", на чиито много прожекции сме се радвали в миналото, може би след година ще има възможност да ни радва отново - освен с прожекции, и с музикални представления и други.

"Вече ще имаме още една сцена с 599 места, сцена с техника за придвижване на необходимите декори, съблекални в подземието и съпътстващи помещения.още няколко конферентни зали, които са около киносалона, с прекрасно площадно пространство", каза още Костадин Димитров.

Архитектите постоянно съблюдават строителството и контролират процеса. Пусковият срок е година и половина, но фирмата засега показва забележителни темпове и се очаква да се справят по-рано.

"Ние следим първо всичко да е качествено и после срока. Защото при толкова очаквано нещо, трябва да имаме и добро изпълнение".

Според кмета е необходимо и добро управление, след като бъде изграден целият обект. Затова на куратора, който ще бъде назначен, и на целия екип, който ще работи в новото кино "Космос", ще им бъде поставена задачата да се самоиздържат и да има по-малко нужда от финансиране от общината.

Съответно трябва да има и постоянна заетост там.

"Защото Пловдив доказа, че има нужда от още сцени и място за култура. Повечето ни сцени досега са за около 500 места, а тук сега ще бъдат 599 места", повтори кметът.

Щатовете за кино "Космос" все още не са уточнени. Тази година ще се обяви процедурата. Не е изключено още тази година да бъде заложено в бюджета финансиране за кино "Космос".

"Изключително важно е да се знае, че културната програма в Пловдив продължава. Годината беше изключително силна - 900 събития в града. Имаше вечери, в които пловдивчани и гости се чудят на кое събитие да отидат. По 12 бяха на вечер. Забелязвате, че градът е жив и в късните часове Главната е изпълнена с хора. Опашките за сладолед в 24 часа са факт. И това трябва да продължи още повече във времето.

НФ "Култура", където кандидатствахме и бяхме одобрени, ще ни даде възможност да продължим събитията от октомври до март, и вече всичко като програма е стиковано. Така че и тази година ще имаме възможност за повече култура в Пловдив. Ние сме един от малкото градове, който инвестира много в култура, но знаете пословичното изречение, че всяка евро, изхарчено за култура, се връща по четири в града като полза", посочи още пловдивският кмет.


